Первые участки для голосования по Конституции открылись на Камчатке и Чукотке

25.06.2020, 1:48, Новости дня

Избирательные участки для голосования по поправкам в конституцию РФ открылись в самых восточных регионах РФ – на Камчатке и Чукотке, где первые избиратели уже высказали свою гражданскую позицию, сообщили в региональных избиркомах.

«На Камчатке сегодня откроются 182 избирательных участка, в краевой столице – 66, часть из них уже открыта с 08.00 по местному времени (23.00 среды мск). С 10 по 25 июня досрочно проголосовали около 4,3 тыс. человек, среди них – моряки, военные, рыбообработчики, горняки и жители труднодоступных районов полуострова», – приводит слова представителя краевого избиркома ТАСС.

На Чукотке в четверг откроется 55 избирательных участков, часть из них также уж открыта. За две недели с начала досрочного голосования свое отношение к изменениям в Конституцию высказали около 1, 3 тыс. жителей автономного округа.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. При этом, по закону, жители труднодоступных районов могут досрочно принять участие в голосовании – это разрешено сделать в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня.

Для наблюдения за голосованием зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.

Глава государства отмечал, что конституционные новации, в случае их принятия, зададут более высокие требования к содержанию социальной и экономической политики, помогут решить вопросы повышения качества жизни.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул «судьбоносную важность для страны» предстоящего голосования, а также назвал поправки к Конституции «вопросом существования государства и его будущего».