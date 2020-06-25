Генную терапию применили для лечения болезни Паркинсона

25.06.2020, 1:35, Новости дня

С помощью генной терапии, которая блокирует работу гена, мешающего формированию новых нейронов в поврежденных областях мозга, ученым удалось избавить грызунов от аналога болезни Паркинсона.

Во время работы ученых очень удивил тот факт, что им удалось с помощью такой простой методики вырастить много нервных клеток. Специалистами была разработана и проверена первая экспериментальная терапия, которая может подавлять болезнь Паркинсона. Во время работы эксперты изучили различные гены, которые управляют развитием и ростом нервных клеток, а также различных вспомогательных телец мозга, которые питают и защищают нейроны.

Удаление белка РТВ из генома астроцитов привело к тому, что тельца превратились в полноценные нейроны, которые могут формировать новые связи и замещать погибшие нервные клетки.