Президент США задействовал закон военного времени

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25.06.2020, 1:07, Новости дня

Для того, чтобы в срочном порядке реализовать программы по созданию гиперзвукового оружия и космических технологий, Дональд Трамп задействовал закон военного времени об оборонном производстве.

Этот закон был принят после начала Корейского конфликта в 1950 году, напоминает РИА Новости. Он применяется в случае ЧС или войны. Трамп назвал данный закон наиболее экономически эффективным и целесообразным альтернативным методом выполнения задач по разработке гиперзвуковых вооружений и технологий, которые будут использоваться в Космических силах.

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны США Майкл Гриффин, курировавший разработки гиперзвуковых, космических и противоракетных технологий, уходит со своего поста. В отставку уходит и его заместитель Лиса Портер.

В интервью Андрею Кондрашову в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Владимир Путин отметил, что другие мировые державы рано или поздно обзаведутся гиперзвуковым оружием, которое пока есть только у РФ. Он рассказал, что к тому моменту у РФ появится "средство борьбы с гиперзвуковым оружием".



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