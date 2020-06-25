Без ума от поправок

25.06.2020, 1:00, Разное

Почему чиновники и знаменитости считают голосование за Конституцию настолько важным: хит-парад странных объяснений.

Фото: РИА Новости

С 25 июня начинается неделя голосования за поправки в Конституцию, главная из которых — предоставление возможности Владимиру Путину остаться в президентском кресле еще как минимум на 16 лет.

Агитационная кампания за то, чтобы люди массово шли на избирательные участки и голосовали, достигла в этот раз беспрецедентных масштабов, а в попытках всучить гражданами бюллетени и заставить их проголосовать власть и лояльные ей медиаперсоны не останавливались ни перед чем. Некоторые из их объяснений, зачем все это нужно, выглядят карикатурно даже на общем фоне.

«Новая» собрала самые нестандартные причин, которыми власть, звезды, спортсмены и прочий истеблишмент обосновывают необходимость принять участие в голосовании, забыв про неоконченную пандемию коронавируса.

Александр Бурков. Фото: РИА НовостиПРИЧИНА БУРКОВАГубернатор Омской области Александр Бурков:

— Когда Конституция принималась, в начале 90-х, прописали, что международное право выше российских законов. И мы сегодня живем, получается, под диктовку дяди Сэма. И нам порой диктует международный суд: «Вы здесь не то сделали, мы вас штрафуем». Все, мы возвращаемся к периоду Советского Союза. Мы будем жить по российским законам, а не по американским.

Андрей Клишас. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»ПРИЧИНА КЛИШАСАСенатор Андрей Клишас:

— Чтобы система заработала, люди, в первую очередь некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, должны перестать думать о трансфере. Они должны перестать рассуждать о том, кто там будет преемником, когда это произойдет и так далее.

Вячеслав Володин. Фото: РИА НовостиПРИЧИНА ВОЛОДИНАСпикер Госдумы Вячеслав Володин:

— Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. РФ может быть только сильной. Путин это сделал.

Сергей Евланов. Фото: РИА НовостиПРИЧИНА ЕВЛАНОВАГерой РФ Сергей Евланов:

— Конституция в 93-м году была написана поспешно. Поправки к Конституции обезопасят от нападок Запада. Надо поставить запрет на отчуждение территорий России, а то некоторые люди готовы расхитить и распродать страну. Поправки обезопасят страну от влияния двойных агентов органов власти.

Сергей Безруков. Фото: РИА НовостиПРИЧИНА БЕЗРУКОВААктер и режиссер Сергей Безруков:

— Согласитесь, трудно было бы изъясняться только лишь с помощью жестов или звуков. Таких метафор, сравнений, эпитетов, образов нет ни в одном языке мира. […] Русский язык как поддержка и опора — вот почему, мне кажется, так важна поправка к Конституции Российской Федерации о защите и сохранении русского языка.

Рамзан Кадыров. Фото: РИА НовостиПРИЧИНА КАДЫРОВАГлава Чечни Рамзан Кадыров:

— Зарубежная пропаганда постоянно пытается подорвать изнутри основы российского государства. И главный удар направлен против семейных ценностей. Они хотят, чтобы появились родитель № 1 и родитель № 2. Их задача — вытравить из сознания подрастающего поколения понятия совести, порядочности, чести и достоинства. Из этого ничего не получится. Закрепление в Конституции четкого определения содержания брака поставит крепкий заслон на пути попыток разрушить российскую традиционную семью, в которой есть отец, мать и дети.

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Андрей Воробьев. Фото: РИА НовостиПРИЧИНА ВОРОБЬЕВАГубернатор Московской области Андрей Воробьев:

— Ценность семьи имеет приоритетное значение, но, на мой взгляд, самое главное — что у нас есть президент, гарант стабильности.

ТЕЛЕПУЗЫРЬТелеканал «Матч ТВ»:

— В финале Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане сборная России по хоккею считалась безоговорочным фаворитом. Немцы не уступали нашим, отыгрывая одну шайбу за другой, а в третьем периоде и вовсе повели в счете. Но были внесены поправки. За 56 секунд до финальной сирены Никита Гусев сравнял счет, а в овертайме с передачи все того же Гусева Кирилл Капризов забил победную шайбу, подарив стране долгожданное хоккейное золото Олимпийских игр. Прими участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию! Сделай ставку на победу России!

Стас Михайлов. Фото: РИА НовостиПРИЧИНА МИХАЙЛОВАПевец Стас Михайлов:

— Вы сами решаете «за» или «против», но отдать свой голос нужно обязательно! Лично я обязательно сделаю выбор и проголосую, потому что я не упускаю ни одного шанса, который дает мне жизнь.

«ГЛУБИННАЯ» ПРИЧИНА Андрей Бушков, бизнесмен из Якутии

— Я обязательно буду голосовать ЗА поправки в Конституцию, потому что они позволяют отменить систему внешнего управления Россией и обязательного подчинения ее Западу, определяют курс на восстановление полного суверенитета нашей Родины.

А что для нас означает отсутствие суверенитета? Это означает то, что по американской оккупационной Конституции РФ 1993 года мы фактически являемся (согласно статьям 15.4, 13.2, 75.2, 9.2 и др.) колонией, сырьевым придатком Запада. Что нам делать и как жить, для нас определяют Госдеп США через свои международные специализированные учреждения, такие как ООН, МВФ, Всемирный банк, ВОЗ, МОК и еще около сотни организаций. Так, по этой американской Конституции РФ наше правительство, Госдума и президент обязаны выполнять такие антинародные указания МВФ, как повышение пенсионного возраста, налогов, цен на бензин, оптимизация здравоохранения, ювенальная юстиция т.д. и т.п. А сейчас же вообще стоит вопрос о нашем физическом выживании, так как главный спонсор и куратор ВОЗ Билл Гейтс для сокращения населения Земли принимает программу чипирования и вакцинации, а

оставшиеся в живых должны будут жить в состоянии бесполых биороботов в цифровом концлагере.

Поэтому для нашего же выживания и процветания нам нужно менять всю колониальную Конституцию, и принятие этих поправок — это первый важнейший решительный шаг и проявление воли нашего народа (единственного источника власти) на пути к независимости нашего Отечества!

Якутский бизнесмен Андрей Бушков (сказано в интервью изданию SakhaNews)

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