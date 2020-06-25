Daily Mail – около половины британцев прибавили в весе во время карантина

25.06.2020, 0:50, Новости дня

Примерно половина жителей Великобритании во время пандемии изменили своим пищевым привычкам, стали вести менее здоровый образ жизни и прибавили в весе, пишет Daily Mail. По мнению психолога Хани Лангкастер-Джеймс, к этому могли привести «стресс, беспокойство, одиночество и финансовые проблемы», с которыми столкнулись британцы в карантин.



Reuters

Около половины британцев стали переедать и прибавили в весе во время карантина, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование провайдера программ по снижению и поддержанию веса Weight Watchers.

По данным опроса компании, одними из самых популярных продуктов у жителей Великобритании стали шоколад и печенье. Более того, почти треть британцев признались, что во время пандемии стали употреблять больше алкоголя.

При этом 42% опрошенных сочли, что к прибавке в весе привело не изменение пищевых привычек, а нарушение ежедневного распорядка дня. Большинство принявших участие в исследовании признались, что, несмотря на домашние тренировки, уделяли поддержанию физической формы меньше времени, чем до введения карантина. При этом около 46% связали снижение активности с переходом на работу из дома.

При этом психолог Хани Лангкастер-Джеймс подчеркнула, что не видит ничего удивительного в том, что карантин привёл к перееданию и другим нездоровым привычкам.

«Существует множество исследований, которые показывают чёткую связь между аспектами нашего физического здоровья и благополучия и нашим психическим и эмоциональным здоровьем, — приводит издание слова Лангкастер-Джеймс. — Стресс, беспокойство, одиночество и финансовые проблемы — всё это может привести к нездоровому образу жизни».

Изменение пищевых привычек, а также некоторые другие аспекты вынужденной самоизоляции отразились на психологическом здоровье и самочувствии множества людей. Каждый четвёртый принявший участие в опросе британец признался, что за время карантина его самооценка упала.

Тем не менее опрос также показал, что британцы стремятся к более здоровому образу жизни. Так, 46% респондентов пообещали уделять занятиям спортом больше времени, а 45% также отметили, что после окончательной отмены ограничительных мер в Великобритании намерены похудеть, пишет Daily Mail.