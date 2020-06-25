Трамп заявил о «недостаточности» военных расходов стран НАТО на уровне 2% от ВВП

25.06.2020, 0:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп назвал «недостаточным» уровень военных расходов в размере 2% от ВВП входящих в НАТО стран, призвав все страны альянса «платить справедливую долю».

«Польша является одной из восьми стран НАТО, которые проделали [хорошую работу] в контексте расходов в рамках альянса. Я всем [странам НАТО] постоянно говорил, что мы увеличили расходы, но этого недостаточно», – приводит ТАСС слова Трампа на пресс-конференции в Белом доме с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Польша тратит 2% ВВП. Но 2% – это слишком маленькая цифра», – отметил американский лидер. «Я говорил с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, он сказал, что мы проделали хорошую работу. Я же сказал, что этого недостаточно», – добавил Трамп.

«Мы будем удовлетворены только тогда, когда все страны НАТО будут платить справедливую долю», – подчеркнул американский президент.

Напомним, в июле 2018 года на саммите НАТО в Брюсселе Трамп похвастался ростом расходов НАТО на «небывалую высоту», при этом потребовал от членов альянса увеличить военные расходы до 4% от ВВП. Это вдвое больше прежних его требований.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ультиматуме Трампа странам НАТО.