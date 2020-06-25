 

США ввели санкции против капитанов иранских судов, возивших бензин в Венесуэлу

25.06.2020, 0:40, Новости дня

Соединенные Штаты в среду ввели санкции в отношении пяти капитанов иранских судов, которые поставили около 1,5 миллионов иранского бензина в Венесуэлу, тем самым оказав поддержку нелегитимному режиму президента Николаса Мадуро.

Капитаны кораблей Clavel, Petunia, Fortune, Forest и Faxon внесены в список лиц особых категорий Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов.

Как отмечается в заявлении Госдепартамента, иранский и венесуэльский режимы объединяет «склонность к подавлению своих народов, коррупции, самообогащению и грубому неумелому управлению народными богатствами». «Режим Мадуро до такой степени неэффективно использовал богатые природные ресурсы Венесуэлы, что теперь вынужден импортировать бензин из Ирана, а заявления Мадуро о равном и справедливом распределении бензина никого не обманывают, – подчеркивают в ведомстве. – То, что Иран продолжает поддерживать Венесуэлу, служит очередным свидетельством того, как он тратит ресурсы своего народа на бездумный внешнеполитический авантюризм, продлевающий страдания в других странах. Единственное решение проблем Венесуэлы –демократический переход, который восстановит свободу и процветание».

Санкции предусматривают блокировку активов капитанов указанных судов и нанесут ущерб их карьерным перспективам. «Моряки, которые рассматривают возможность работы с Ираном и Венесуэлой, должны понимать, что помощь этим репрессивным режимам просто не стоит риска. Физические и юридические лица столкнутся с последствиями со стороны Соединенных Штатов, если будут вести дела с иранским режимом, Мадуро или его приспешниками», – подчеркивают в Госдепартаменте.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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