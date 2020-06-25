Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 июня 2020 года

25.06.2020, 0:23, Разное

За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 7 176 человек. За время эпидемии зафиксировано 606,8 тысячи случаев. Умерли 8 513 пациентов, свыше 368 тысяч выздоровели.

В Москве суточный прирост заражений стал самым низким за последние два с половиной месяца. За сутки в городе выявлено 811 случаев коронавируса.

Резко уменьшилось и количество смертей. Последний раз менее 20 летальных случаев было зафиксировано 16 апреля. Всего за время эпидемии коронавируса в Москве умерли 3 657 пациентов.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 9,27 миллиона человек. Скончалиь почти 478 тысяч человек. В США зафиксировано свыше 2,34 миллиона случаев заражения коронавирусом, в Бразилии – 1,1 миллиона.

Коронавирус в Москве

Заболели – 217 885

Умерли – 3 657

Выздоровели – 141 268

Коронавирус в России

Заболели – 606 881

Умерли – 8 513

Выздоровели – 368 822

Коронавирус в мире

Заболели – 9 270 990

Умерли – 478 880

Выздоровели – 4 660 060

Статистика коронавируса в России и мире на 25 июня 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква217 8853 657141 268Россия606 8818 513368 822США2 340 785126 819775 059Весь мир9 270 963

478 880

4 760 833

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