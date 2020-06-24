 

“Интер” и “Сассуоло” сыграли вничью, забив на двоих шесть голов

24.06.2020, 23:55, Новости дня

Миланский "Интер" упустил победу в матче 27 тура чемпионата Италии по футболу, в котором встречался с "Сассуоло". Поединок проходил на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершился со счетом 3:3.

"Интер" по ходу встречи дважды вел в счете, но в итоге добиться победы ему не удалось. В составе хозяев поля забитыми мячами отличились Ромелу Лукаку, Кристиано Бираги и Борха Валеро. У "Сассуоло" голами отметились Франческо Капуто, Доменико Берарди и Джанджакомо Маньяни.

Таким образом, футболисты "нерадзурри" не смогли сократить имевшийся прежде гандикап в 5 очков от римского "Лацио" до минимума. У "Интера" 58 очков, у римлян — 62 и игра в запасе. "Сассуоло" с 33 баллами располагается на 12 месте.



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