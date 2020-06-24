 

Президенту Косово и его окружению в Гааге выдвинули обвинение в 100 убийствах

24.06.2020, 23:54, Новости дня

В специальную палату трибунала по Косово направлен обвинительный акт из 10 пунктов в отношении президента Косово Хашима Тачи, бывшего спикера парламента Кадри Весели и других лиц, им инкриминируют преступления против человечности и военные преступления, в том числе убийства, насильственные исчезновения людей, преследования и пытки. Об этом 24 июня сообщила специализированная прокуратура по Косово, работающая в Гааге.

Акт был передан еще 24 апреля. Публичное объявление о нем последовало в связи с попытками Тачи и других обвиняемых отменить решение о создании палаты и иным образом препятствовать работе следствия, говорится в заявлении для прессы.

“Тачи и Весели ставят свои личные интересы выше интересов жертв своих преступлений, верховенства закона и всего населения Косово”, – утверждают прокуроры.

По данным специализированной прокуратуры, Тачи и другие обвиняемые несут уголовную ответственность за почти 100 убийств. Преступления, указанные в обвинительном заключении, совершены в отношении сотен косовских албанцев, сербов, ромов, включая политических противников нынешнего президента.

Судья специальной палаты сейчас изучает обвинительный акт.

В январе 2016 года Нидерланды дали добро на учреждение в Гааге нового международного трибунала, который занимается преступлениями в Косово, совершенными во время конфликта 1998–1999 годов.

В феврале 2016 года Тачи был избран президентом частично признанной Республики Косово. Во время войны за независимость он был полевым командиром.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году и было признано 100 странами мира. Сербия не признает отделения Косово и считает его своей территорией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / В РФ предложили ввести новое пособие на время масочного режима

31.05 / В Роскосмосе оценили значение полета Crew Dragon для мировой космонавтики

29.04 / В РФ не выявили коронавирус у новорожденных

21.05 / Предложено ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты

14.06 / Пригожин похвастался дачей в Швейцарии

22.06 / Гигиена превыше всего — CNN о мерах предосторожности на курортах Испании

06.06 / Собчак отреагировала на протесты в США песней «Убили негра»

13.04 / Пикники аукаются: коронабуллинг как реакция на рост больных в Москве

19.05 / В США испытали «многообещающую» вакцину против COVID-19 на людях

12.06 / Миссия Украины в ООН осудила призыв крымчан в российскую армию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска