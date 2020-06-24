 

Северная Корея отложила план военных действий против Южной

24.06.2020, 23:54, Новости дня

Власти Северной Кореи отозвали планы военных действий против Южной Кореи. Такое решение принято 23 июня на заседании Центрального военного комитета правящей Трудовой партии Кореи, сообщило агентство ЦТАК.

Заседание прошло под председательством лидера государства Ким Чен Ына.

“Комитет дал оценку сложившейся в последнее время ситуации и отложил план по военному действию против Юга, который представил Генштаб Корейской народной армии”, – сказано в сообщении.

Подробности и причины принятия решения о деэскалации не приводятся.

Южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что 24 июня северокорейские военные демонтировали несколько десятков громкоговорителей, установленных вдоль демаркационной линии для трансляции пропаганды.

Министр обороны Южной Кореи Чон Ген Ду призвал КНДР “полностью отозвать” планы военных действий, а не приостанавливать их.

9 июня КНДР заявила о разрыве связей с Южной Кореей. Поводом для решения официального Пхеньяна разорвать все связи с Сеулом послужила отправка южнокорейскими активистами в Северную Корею агитационных листовок.

Южную Корею ждет возмездие за распространение листовок, оскорбляющих достоинство лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила его сестра Ким Е Чжон, входящая в руководство ЦК Трудовой партии Кореи. Она пригрозила Южной Корее применением армии.

16 июня северокорейские военные взорвали расположенный в Кэсоне узел связи, который использовался для переговоров между двумя странам.

Власти КНДР готовились отправить около 12 млн пропагандистских листовок в Южную Корею с помощью воздушных шаров. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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