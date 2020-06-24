 

Штаб-квартире НАСА решили присвоить имя первой чернокожей женщины-инженера

24.06.2020, 23:53, Новости дня

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) присвоит своей штаб-квартире в Вашингтоне имя первой в ведомстве афроамериканки-инженера Мэри Джексон, сообщил директор американского ведомства Джеймс Брайденстайн.

«Штаб-квартира НАСА будет называться штаб-квартирой НАСА имени Мэри Джексон. Мэри Джексон была первой афроамериканкой-инженером НАСА», – приводит слова Брайденстайна ТАСС.

«С нетерпением жду проведения официальной церемонии присвоения имени», – добавил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

В сообщении пресс-службы американского космического ведомства отмечается, что Джексон, которая была математиком и аэрокосмическим инженером, начала свою карьеру в Исследовательском центре НАСА имени Лэнгли в штате Вирджиния в 1950-х годах. «Мэри Джексон входила в число очень значимых женщин, которые помогли НАСА преуспеть в деле отправки американских астронавтов в космос», – говорится в заявлении Брайденстайна.

Джексон относится к группе темнокожих сотрудниц НАСА, которых принято называть «Скрытыми фигурами». В 2016 году вышла одноименная книга Марго Ли Шеттерли о ней и ее коллегах Кэтрин Джонсон и Дороти Воган, а затем в том же году снят фильм.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.



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