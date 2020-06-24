Парад Победы в Петербурге

24.06.2020, 23:46, Разное

В праздничном смотре 24 июня приняли участие 4,5 тысячи военных и более 100 единиц техники.

24 июня в Петербурге прошел парад к 75-летию Победы. По официальным данным, почетными гостями мероприятия стали 200 ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. Их рассадили на трибунах в шахматном порядке — с соблюдением социальной дистанции.



Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Елена Лукьянова

«Новая в Петербурге»