Парад Победы в Петербурге
24.06.2020, 23:46, Разное
В праздничном смотре 24 июня приняли участие 4,5 тысячи военных и более 100 единиц техники.
24 июня в Петербурге прошел парад к 75-летию Победы. По официальным данным, почетными гостями мероприятия стали 200 ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. Их рассадили на трибунах в шахматном порядке — с соблюдением социальной дистанции.
Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в ПетербургеФото: Елена Лукьянова / «Новая в ПетербургеФото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Елена Лукьянова
«Новая в Петербурге»
Источник: Новая газета
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