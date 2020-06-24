Парад Победы в Петербурге

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24.06.2020, 23:46, Разное

В праздничном смотре 24 июня приняли участие 4,5 тысячи военных и более 100 единиц техники.

24 июня  в Петербурге прошел парад к 75-летию Победы. По официальным данным, почетными гостями мероприятия стали 200 ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. Их рассадили на трибунах в шахматном порядке — с соблюдением социальной дистанции.


Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в ПетербургеФото: Елена Лукьянова / «Новая в ПетербургеФото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Елена Лукьянова
«Новая в Петербурге»

Источник: Новая газета



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