 

Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу

24.06.2020, 23:30, Новости дня

Соединенные Штаты перебросят часть размещенных в Германии войск на территорию Польши, сообщил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой в Белом доме.

«Мы будем сокращать наши силы в Германии. Некоторые из них отправятся домой, а некоторые отправятся в другие места, и Польша будет одним из таких мест, других мест в Европе», – приводит слова Трампа ТАСС.

Напомним, в середине июня Трамп пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО.

После этого в Сенат США внесли законопроект о запрете вывода войск США из Европы в целом и из Германии в частности. В свою очередьгенсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе. Также появились сообщения, что Пентагон «намеренно тормозит» процесс вывода части американского воинского контингента из Германии на фоне ухудшения отношений с главнокомандующим, а американские «генералы фактически игнорируют» указания президента США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии.



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