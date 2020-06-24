США угрожают прекратить финансирование Всемирного антидопингового агентства

24.06.2020, 23:25, Новости дня

Соединенные Штаты угрожают прекратить финансирование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), если оно не предпримет немедленных серьезных реформ. Об этом говорится в докладе, представленном в среду Управлением национальной политики в области контроля за наркотиками (ONDCP) в администрации США.

Если ВАДА не «изменит свой способ ведения бизнеса», агентство может вскоре оказаться и без финансирования, и без бизнеса, предупредил Трэвис Тигарт, глава Антидопингового агентства США (USADA).

В 19-страничном отчете ONDCP, который оказался в распоряжении Reuters, содержится ряд рекомендаций Конгрессу с критикой в адрес ВАДА, в частности, в связи с российским допинговым скандалом, а также ставится вопрос о целесообразности использования средств американских налогоплательщиков на содержание всемирного агентства.

США являются крупнейшим спонсором ВАДА. В 2020 году Вашингтон внес более 2,7 млн долларов в бюджет агентства, который составляет 37,4 млн долларов и наполовину финансируется Международным олимпийским комитетом.

«Правительство Соединенных Штатов обязано обеспечить эффективное расходование средств американских налогоплательщиков на предназначенные для этого цели, – говорится в докладе, – Американские налогоплательщики должны получить ощутимую отдачу от своих инвестиций в ВАДА в виде честного спорта, честных игр, эффективного управления мировой антидопинговой системой и пропорционального голосования при принятии ВАДА решений».

В отчете подробно рассматриваются расследование российской "допинговой саги", которое ВАДА начало в 2015 году, когда по заказу агентства был составлен отчет с подробным описанием применения спонсируемого государством допинга в российской легкой атлетике.

В настоящее время Россия пытается обжаловать четырехлетний запрет на участие в соревнованиях под своим флагом на крупных международных спортивных мероприятиях, включая Олимпийские игры. Запрет был введен в декабре прошлого года после того, как ВАДА обнаружило, что Москва предоставила агентству фальсифицированные данные лабораторных анализов спортсменов.

«ONDCP надеется, что новое руководство ВАДА проведет необходимые реформы, чтобы устранить ущерб, нанесенный репутации и авторитету ВАДА после российского допингового скандала, – говорится в отчете управления, – Тем не менее, правительство США не будет полагаться только на неподкрепленные надежды, но будет продолжать настаивать на структурной реформе ВАДА и внимательно ее изучать».

В ВАДА раскритиковали отчет ONDCP, заявив, что он является «глубоко ошибочным».

«Очень жаль, что отчет был написан без должного учета фактов или контекста и с явным намерением дискредитировать ВАДА», – заявили представители агентства в интервью Reuters.

США уже давно ведут битву за контроль над ходом глобальной борьбы против применения допинга. Антидопинговый законопроект имени Родченкова, названный так в честь Григория Родченкова, который помог разоблачить применение допинга в российском спорте, в настоящее время проводится через Палату представителей и Сенат. Если законопроект будет принят, он предоставит Министерству юстиции США возможность преследовать применение допинга в спорте.

Глава USADA недоволен тем, что российским чиновникам, организовавшим применение допинга на уровне государства, не только позволили избежать наказания, но, в некоторых случаях, даже наградили. Трэвис Тигарт указал на недавнее расследование, проведенное в отношении Международной федерации тяжелой атлетики, чей бывший президент Тамас Аджан, как было установлено, скрывал десятки случаев применения допинга.

«Россия – главный пример, и у нас есть еще один пример, который нас просто поразил… это Федерация тяжелой атлетики, – сказал Тигарт, – Ее президент не только присвоил 10,5 млн долларов, но и скрыл более сорока случаев применения допинга, из-за которых пострадали результаты честных спортсменов со всего мира.

«А что случилось после того, как его поймали [на укрывательстве случаев применения допинга]? Он просто ушел в отставку. Возможно, он сейчас сидит на каком-нибудь пляже, потягивая коктейли», – добавил Тигарт, имея в виду Аджана.