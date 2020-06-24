Мнение: Простенки от Густава Климта

24.06.2020, 22:54, Разное

Увлекательные и удивительные работы Климта, которые фиг увидишь. Потому что они — в простенках.

На прошлой неделе мы смотрели люнеты парадной лестницы венского Музея истории искусства, расписанные Гансом Макартом, а теперь давайте посмотрим, что там сделал Климт.

Вообще эта лестница какая-то проклятая. В 1881 году наняли Макарта, но он умер в 1884 году, успев только люнеты сделать (полукруглые, верхний ярус). Наняли Ганса Канона — но он умер почти сразу, в 1885 году.

Наконец создатели решили, что надо складывать пазл: Михаю Мункачи заказали потолочное панно (завершено в 1890 году), а братьям Густаву и Эрнсту Климту, и еще художнику Францу Машу – ярусы стен.

На этом фото — уникальная временная выставка: парадную лестницу музея перегородили лесами, чтобы дать посетителям доступ к панно Климта, которые обычно фиг разглядишь, потому что они на высоте.

Климт, его брат Эрнст и фон Мич написали по 4 сюжета. Вот климтовские:

1. Старое итальянское искусство

Это использован портрет неизвестного кисти Марко Пальмеццано (1490-е). Ну и вообще, такие прически носили тогда.

Платье-водолазка у святой, верней, его узор, вдохновлены "Коронованием Мадонны", припис. Антонио да Фабриано (1452). Там этой тканью обит трон и ковер такой же.

У мальчика над головой маска Данте

2. Римское и венецианское кватрочетно (15-й век)

Это Экклезия (аллегорическая фигура Церкви), она наряжена в церковное облачение с потрясающими рисунками, какие бывали тогда. А в руках держит папскую тиару.

На плече у нее лежит распятие. Оно похоже на Крест Генриха 11 века, но явно с длинной ручкой.

Колонна в левом простенке с мужскими фигурами напоминает работы Никколо Пизано, раннего скульптора.

Тут явный венецианский дож. За спиной у него Лев святого Марка, который осеняет дожа крылом.

Беллини. Портрет дожа Леонардо Лоредана (после 1501)

Неизвестный художник круга Беллини. Портрет дожа Кристофоро Моро



3. Флорентийское чинквиченто и кватроченто (т.е. 16-й век и 15-й)

Это Давид, у него там где-то голова Голиафа.

Это Венера с Амуром (почему-то брюнетка, это не канон; и такой пояс появится только в 16 веке)

4. Античное греческое и древнеегипетское искусство

Этот сюжет, располагающийся ровно по центру интерьера, вышел самым эффектным.

Сначала идет фигура, которую они называют "Девушкой из Танагры". Она совершенно не напоминает глиняную статуэтку, зато стоит на фоне большой чернофигурной амфоры.

На алтаре (?) стоит статуэтка Венеры, снимающей сандалию.

Затем величественная фигура Афины, такой, какую любили в Венском Сецессионе — в пылающем алом.

С другой стороны – египетская богиня Исиды, с целомудренной комплектацией куклы Барби.

В самом правом простенке стоят еще какие-то египетские вещицы.

В совокупности это выглядит как-то вот так:

Остальные 8 композиций создали мастера, которым не повезло так прославиться. Но они любопытные тоже.