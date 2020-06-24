Сербия, Индия, Лукашенко!

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24.06.2020, 22:40, Разное

Чем еще запомнился парад 24 июня в Москве.



Во время прохода техники по улицам Москвы на тротуарах собрались толпы людей. Фото: Светлана Виданова / «Новая»
Фото: Светлана Виданова / «Новая»Проход курсантов Военно-музыкального училища. Фото: ReutersЮнармия на параде. Фото: ReutersПарадные расчеты на Красной площади. Фото: ReutersПарадные расчеты напротив памятника Минину и Пожарскому. Фото: ReutersКурсанты приветствуют Сергея Шойгу. Фото: ReutersСтратегический бомбардировщик Ту-160 направляется к Красной площади. Фото: ReutersВладимир Путин вместе с ветеранами наблюдает за воздушной частью парада. Фото: ReutersВертолеты над Москвой. Фото: ReutersТу-160 над Москвой. Фото: ReutersПремьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: ReutersПрезидент Беларуси Александр Лукашенко с сыном. Фото: ReutersПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Фото: ReutersПроход морских пехотинцев. Фото: ReutersРоссийские военнослужащие. Фото: ReutersПроход женских парадных расчетов. Фото: ReutersВоеннослужащие в униформе, приближенной к форме 1945 года. Фото: ReutersВоеннослужащие в униформе, приближенной к форме 1945 года. Фото: Reuters

Колонна бронетехники. Фото: ReutersПроход «Буков». Фото: ReutersЗРПК «Панцирь». Фото: ReutersЗРПК «Панцирь». Фото: ReutersАрмия Турменистана. Фото: ReutersАрмия Узбекистана. Фото: ReutersКолонна армии Азербайджана. За ней — армянская армия. Фото: ReutersНародно-освободительная армия Китая. Фото: ReutersСербские военнослужащие. Фото: ReutersИ даже армия Индии. Фото: ReutersВладимир Путин удаляется с Красной площади. Фото: ReutersПриехавшие на парад лидеры стран возлагают цветы к Вечному огню. Фото: Reuters

Источник: Новая газета



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