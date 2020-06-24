Сербия, Индия, Лукашенко!

24.06.2020, 22:40, Разное

Чем еще запомнился парад 24 июня в Москве.





Во время прохода техники по улицам Москвы на тротуарах собрались толпы людей. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Фото: Светлана Виданова / «Новая» Проход курсантов Военно-музыкального училища. Фото: Reuters Юнармия на параде. Фото: Reuters Парадные расчеты на Красной площади. Фото: Reuters Парадные расчеты напротив памятника Минину и Пожарскому. Фото: Reuters Курсанты приветствуют Сергея Шойгу. Фото: Reuters Стратегический бомбардировщик Ту-160 направляется к Красной площади. Фото: Reuters Владимир Путин вместе с ветеранами наблюдает за воздушной частью парада. Фото: Reuters Вертолеты над Москвой. Фото: Reuters Ту-160 над Москвой. Фото: Reuters Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Reuters Президент Беларуси Александр Лукашенко с сыном. Фото: Reuters Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Фото: Reuters Проход морских пехотинцев. Фото: Reuters Российские военнослужащие. Фото: Reuters Проход женских парадных расчетов. Фото: Reuters Военнослужащие в униформе, приближенной к форме 1945 года. Фото: Reuters Военнослужащие в униформе, приближенной к форме 1945 года. Фото: Reuters

Колонна бронетехники. Фото: Reuters Проход «Буков». Фото: Reuters ЗРПК «Панцирь». Фото: Reuters ЗРПК «Панцирь». Фото: Reuters Армия Турменистана. Фото: Reuters Армия Узбекистана. Фото: Reuters Колонна армии Азербайджана. За ней — армянская армия. Фото: Reuters Народно-освободительная армия Китая. Фото: Reuters Сербские военнослужащие. Фото: Reuters И даже армия Индии. Фото: Reuters Владимир Путин удаляется с Красной площади. Фото: Reuters Приехавшие на парад лидеры стран возлагают цветы к Вечному огню. Фото: Reuters