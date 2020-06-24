Мнение: О самом смаке в «гуталиновой» революции

24.06.2020, 22:16, Разное



Фото © Reuters.

Многим кажется, что суть непрекращающихся протестов сейчас в #США, которые одни называют американским майданом, а другие – гуталиновой революцией, выражается одной фразой. Мол, те, кто никогда не были рабами, требуют компенсаций за годы рабства от тех, кто никогда не были рабовладельцами.

Но это не так.

И революционность ситуации преувеличена, и расовая тема несколько натянута. Последнее – исключительно в том плане, что мнение, будто в Штатах бунтуют негры против белых, не слишком соответствует действительности. Линия водораздела пролегает не по цвету кожи, а по отношению к дискриминации людей с тёмным цветом кожи.

К сожалению, такая дискриминация в США сохраняется, несмотря на десятки законов, её отменивших. Потому что она не в законах, а в головах. На словах и формально всё правильно, а вот по существу…

Экономисты из Чикагского университета Марианн Бертран и Сендхил Муллаинатан провели очень простой и наглядный эксперимент: они рассылали по фирмам, ищущим сотрудников, резюме, которые отличались только одним — именами. Все остальное — опыт работы, образование, квалификация, награды — оставалось таким же. И оказалось, что анкеты с «афроамериканскими» именами получали вдвое меньше откликов, чем такие же анкеты с «белыми» именами.

Конечно, тут можно добавить, что расовая дискриминация – не единственная форма ущемления формально равных прав разных людей. Дискриминируют не только по цвету кожи, но и по гендеру (сексизм), ориентации (гомофобия), возрасту (эйджизм) и т.д. Но именно борьба с расовыми предрассудками насчитывает наиболее длинную историю в Америке и затрагивает десятки миллионов американских граждан. Потому и накал страстей высок.

Причём это не борьба обнаглевших «чёрных» против растерявшихся «белых», как, возможно, видится из России. Где вообще любят придавать достаточно маргинальным вещам неоправданно много значения. Это, скорее, общая борьба понимающих людей против расизма в головах, а вот грабежи и вандализм, на которые слишком часто указывают СМИ – всего лишь сопутствующие эксцессы, довольно быстро прекращённые, кстати.

Немного для понимания. Противопоставлять фразе «Black Lives Matter» («Жизни чёрных важны») как бы нейтральный лозунг «All Lives Matter» («Все жизни важны») — это примерно то же самое, что на слова «У меня бабушка умерла» ответить «У всех бабушки умирают». По форме верно, а по сути получается издевательство. Те, кто говорит «Black Lives Matter», не имеют в виду, что жизни чернокожих чем-то важнее других жизней. Они пытаются обратить внимание на то, что жизни афроамериканцев не должны оказываться в опасности из-за предвзятого отношения полицейских.

В итоге нынешний американский #протест рождает такие сюрреалистичные картинки, как заглавная, когда темнокожий полицейский осаживает белую женщину, поднимающую лозунг в защиту «чёрного» меньшинства.

Как думаете, чем это кончится?