Парад Победы в Москве и политика

24.06.2020, 22:15, Новости дня

КИЕВ – Президент России Владимир Путин приветствовал представителей иностранных государств, прибывших для участия в торжественных мероприятиях по случаю военного парада в Москве в ознаменование 75-летия Победы над нацистской Германией.

Как сообщает Интернет-сайт президента России, в этом году традиционные торжества в честь Победы проходят в России 24 июня.

«Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей», – подчеркивается в сообщении.

Президент России Владимир Путин, выступая на военном параде, отметил, что «мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ – миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза».

«Рады приветствовать наших друзей, гостей из разных стран, приехавших в Москву, чтобы отдать дань уважения всем, кто отстоял мир на планете, – сказал лидер России. – Мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближение победы, значение второго фронта, открытого в июне 1944 года. Чтим отважных бойцов вооруженных сил всех государств антигитлеровской коалиции, подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы».

Торжественные мероприятия на Красной площади в Москве проходили в течение двух часов. Для участия в торжественных мероприятиях в Москву прибыли президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана. Перед началом парада Владимир Путин приветствовал приглашенных глав государств в Гербовом зале Кремля.

В военном параде приняли участие более четырнадцати тысяч военнослужащих, свыше двухсот единиц военной техники, 75 самолетов и вертолетов.

Канал «Настоящее время» сообщает 24 июня, что из-за сложной ситуации с коронавирусом не менее 40 регионов России отказались от парадов Победы, перенесенных с 9 мая на 24 июня, либо провели их без зрителей.

В интервью канадскому изданию The Globe and Mail, опубликованном на сайте президента Украины 22 июня, лидер республики Владимир Зеленский отметил, что не поехал бы на парад в Москву.

«Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было», – отметил президент Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

О роли украинцев во Второй мировой

Историк Александр Палий отмечает роль украинского народа во время Второй мировой войны.

«Мы должны объяснить миру, что без украинцев, без семи миллионов украинцев на фронтах никакой победы не было бы. Война, скорее всего, закончилась бы немецкими танками на Дальнем Востоке», – говорит Александр Палий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Парад Победы в Москве он называет фрагментом новой российской религии – символом страны, которая не научилась жить в мире ни сама с собой, ни с соседями.

«У нас парад в день Независимости 24 августа – торжественный и общенациональный праздник, и этот праздник по-настоящему ознаменовал конец «совку», который восстанавливает Владимир Путин. И наш праздник – это Независимость. Украинцы в отличии от России, научились жить в мире, в том числе и с соседями, как писал Тарас Шевченко – "чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь"», – отмечает Александр Палий.

Военный парад и политика

Парад победы в Москве кандидат исторических наук, политолог Олег Постернак называет «торжеством одного президента».

«Тема Второй мировой войны, которая поднимается в России, исключительно пропагандистская, является медийным базисом для эксплуатации и поддержания величия бывшей советской империи. Реального наполнения, памяти в ней мало. На фоне состоявшегося парада 9 мая в Беларуси, событие в Москве обесценено, скомкано и выглядит не так грандиозно, как предполагалось по задумке», – говорит Олег Постернак корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Военный парад 9 мая в Москве, по его словам, должен был стать послесловием удачного референдума, который бы одобрил конституционные поправки, но этого не произошло.

«Видимо, коронавирус существенно повлиял на все. С позиции государственного устройства – страны, которые основали свои национальные и государственные идеи исключительно на исторической канве, в 21 веке вызывают жалость. Молодому поколению не понятно, почему вместо глобализации и построения динамичного общества, оно должно проводить время в эфемерных дискуссиях, в которых политики заинтересованы больше, чем историки», – говорит Олег Постернак.

Он считает, что украинской исторической науке удалось ответить на все вопросы Второй мировой войны – от важности темы для судьбы Украины и формирования ее территориальной соборности до критических вопросов в отношении к национально-освободительного движения ОУН-УПА.

«Украинская нация внесла существенный и очень обстоятельный вклад в победу и освобождение от фашизма, никто этого не сможет пересмотреть – ни Путин, в исторических инсинуациях, ни пропаганда Кремля», – говорит Олег Постернак.

Парад для России – традиция

В эфире программы Грани времени Русской службы «Радио Свобода», политический аналитик Мария Липман отметила, что проведение военных парадов – это чрезвычайно важная вещь в стране, где главным праздником является день Победы.

«[…] Для России это традиционно. Для Советского Союза это было традиционно. Элемент милитаризма, безусловно, в российской культуре есть, и он очень мощный. Но самое главное, что люди привыкли к этому, они этого ждут. Люди смотрят это и получают удовольствие», – подчеркнула Мария Липман.

Парад на оккупированных территориях

Как сообщает украинский телеканал 112, в центре Донецка так называемая «ДНР» провела военный парад по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне (парад решили провести 24 июня вместо 9 мая по примеру России из-за коронавируса). Об этом сообщают подконтрольные боевикам информационные ресурсы.

На параде, несмотря на коронавирус, были зрители. Как видно на кадрах трансляции и фотографиях с места событий, горожане не соблюдали дистанцию, большинство пришли без масок.