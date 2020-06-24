ВОЗ о вакцине от коронавируса

24.06.2020, 22:15, Новости дня

Кэтрин О’Брайен, директор департамента ВОЗ по иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам, в интервью Русской службе «Голоса Америки» сказала, что уже сейчас организация думает над тем, как распределять вакцину и, главное, кто первым будет вакцинирован. Ряд вакцин уже проходят клинические испытания.О’Брайен подчеркивает, что высокие темпы создания вакцин не скажутся на их качестве и безопасности вакцин.

Ануш Аветисян: Может ли антипрививочное движение повлиять на глобальную борьбу с коронавирусной инфекцией?

Кэтрин О’Брайен: Мы очень обеспокоены дезинформацией, которая распространяется антипрививочным движением в неспециализированной прессе и социальных сетях. Мы обеспокоены вдвойне. Во-первых, еще нет вакцины от COVID, а ложная информация уже распространяется в средствах массовой информации. Также мы видим, как дезинформация о вакцинах влияет на работу программ по иммунизации в целом – речь идет о других вакцинах, не связанных с COVID.

А.А.: Возможно ли настолько быстро разработать безопасную вакцину?

К. О’Б.: При разработке любой вакцины, и, безусловно, вакцины против COVID, не будет допущено никаких компромиссов в том, что касается безопасности. Мы можем так быстро двигаться вперед, поскольку, во-первых, для разработки вакцины против COVID выделены очень значительные средства. Таким образом, многие образцы проходят клинические испытания быстрее, чем когда-либо ранее при разработке вакцины. А, во-вторых, благодаря этой возможности, мы создаем новую модель клинических испытаний, которая позволяет быстро переходить из одной фазы в другую. В какой-то степени, это возможно из-за заинтересованности всех стран в наиболее быстрой разработке вакцины. При этом нет и речи о снижении требований к уровню безопасности вакцины.

А. А.: Определена ли дата, когда вакцина будет доступна?

К. О’Б.: Если все пойдет по плану, уже в конце 2020 года мы сможем лицензировать вакцину. Что очень важно – для того, чтобы у нас был доступ к вакцине – то есть, чтобы было произведено необходимое количество доз – уже сейчас надо вложить средства. Только так у нас будет шанс на начальном этапе получить вакцину в тех масштабах, которые необходимы для всего мира.

А. А.: Вы уже разработали план по распределению вакцины? Кто будет вакцинирован в первую очередь?

К. О’Б.: Всемирная организация здравоохранения очень скрупулёзно работает над вопросом распределения вакцины и базируется на принципах предоставления доступа. В вопросах распределения вакцины, мы смотрим на данные о распространении вируса в мире, на то, какие группы людей находятся в группе риска и получают в результате наиболее серьезные осложнения. Смертность, конечно, самый важный и серьезный показатель, который будет рассматриваться. Мы будем тщательно изучать эти данные и определять: какие группы людей получат вакцину в первую очередь. Учитывая то, что мы только в начальной стадии разработки и производства вакцины, сначала будет ограниченное количество доз. Со временем, количество доз увеличится, и больше людей смогут быть вакцинированы. Но мы должны начать с вопроса: что необходимо сделать, чтобы взять пандемию под контроль и, в конце концов, остановить ее? Я думаю, из существующих данных ясно, что вряд ли потребуется поголовно вакцинировать всех во всех странах.

А.А.: Какой процент населения той или иной страны должен быть вакцинирован, чтобы был выработан так называемый «коллективный иммунитет»?

К.О’Б.: Для COVID у нас еще нет информации, которая позволила бы нам сказать какой процент населения должен быть вакцинирован для того, чтобы выработать коллективный иммунитет. Судя по существующим моделям, это где-то 60-70 процентов населения.

А.А.: Как бы вы оценили работу международного сообщества? Достаточен ли уровень сотрудничества в борьбе с пандемией?

К.О’Б.: Министры здравоохранения всех стран-членов ВОЗ в мае, во время Всемирной ассамблеи здравоохранения, приняли резолюцию, которая призвала к глобальному единству в работе по прекращению пандемии. И, действительно, это возможно только с помощью глобального сотрудничества и сплоченности, когда каждая страна осознает, что, оберегая только своих граждан, нельзя остановить пандемию. Пандемию можно взять под контроль с помощью вакцины, продолжая выявлять симптомы болезни и используя меры санитарии и безопасности, такие как: узнать с кем контактировали больные, отправить всех на карантин, тестировать каждого при появлении симптомов.

А.А.: Вы рекомендуете открыть школы?

К.О’Б.: Это решение должны принимать индивидуально в каждом регионе – в зависимости от ситуации с эпидемией и возможности безопасно вернуть в школу учителей, сотрудников и детей. Я думаю, что все данные показывают, что в отличии от других болезнетворных микроорганизмов, от этого вируса дети сравнительно защищены. Мы знаем, что самая высокая смертность среди людей преклонного возраста и среди хронически больных. Мы все еще изучаем какова роль детей в передаче вируса и почему они, по сравнению с другими возрастными группами, защищены [от коронавируса].

А.А.: Можно ли делать прогнозы о возможной второй волне пандемии?

К.О’Б.: Было много прогнозов о возможной второй волне пандемии коронавируса, которые основывались на характеристиках первой волны: циркуляции возбудителя, количестве людей, выработавших иммунитет, вероятности того, что будет новая волна, если не будет никакого вмешательства и мы ослабим немедицинские методы, с помощью которых мы контролировали первую волну. Я думаю, сейчас все внимание направлено на то, что случится дальше, и изменится ли вирус в зависимости от времени года: будет ли он продолжать распространяться вне зависимости от сезона или же приобретет сезонные характеристики.

А.А.: Когда, по вашему мнению, наша жизнь вернется в норму?

К.О’Б.: Я думаю, что мы должны с оптимизмом смотреть на то, что такое нормальная жизнь в эпоху COVID-19. Возможно, этот вирус будет с нами еще долго, что это будет циркулирующий вирус, как другие вирусы. Мы допускаем и другой сценарий, при котором большая часть населения выработает иммунитет к вирусу. В этом случае, коронавирус не будет оказывать такое влияние на наше общество, здоровье и экономику. Мы также пытаемся понять – что положительного мы можем извлечь из всего этого опыта: ситуации, которая возникает раз в столетие. Мы думаем о том, как изменить систему здравоохранения, и как страны могут воспользоваться программами вакцинации.