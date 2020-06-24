США предложили РФ обсудить доктрины применения ядерного оружия

24.06.2020, 22:08, Новости дня

Соединенные Штаты предлагают РФ в рамках консультаций по стратегической стабильности обсудить доктрины применения ядерного оружия (ЯО) и не охваченные Договором о СНВ (ДСНВ, СНВ-3) атомные боезаряды, сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Биллингсли фактически признал, что между Россией и США по итогам состоявшихся 22 июня в Вене межведомственных консультаций по контролю над вооружениями и стратегической стабильности, возможно, возникло недопонимание, касающееся мандатов технических групп. Эти группы было решено сформировать с целью углубления диалога, прошедшего в столице Австрии с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и Биллингсли, передает ТАСС.

«Мне придется переспросить заместителя министра иностранных дел Рябкова, подтвердить у него, так как я хочу гарантировать, что наши впечатления о произошедшем соответствуют [друг другу]», – сказал Биллингсли в ответ на вопрос о том, действительно ли ситуация такова, что, по мнению России, группы могут обсуждать только доктрины, а, на взгляд США, они должны вести диалог и о контроле над системами, которые не подпадают под ДСНВ.

«Безусловно, с нашей (американской) точки зрения, было согласовано, что техническая рабочая группа охватит двойные и неразрывно взаимосвязанные темы – неограниченных арсеналов боеголовок и доктрин, их окружающих. В чем смысл обсуждать доктрину, стратегию «эскалация ради победы» и применение ядерного оружия первым, чтобы принудить [противника] к переговорам, если вы одновременно не ведете переговоры о наращивании [потенциала], о тех самых видах оружия, применение которых предусматривает данная доктрина?» – сообщил Биллингсли, который работает в структуре Госдепартамента США.

«Мы придем к согласию по этому [вопросу]», – убежден американский дипломат. «Мне кажется, россияне хорошо понимают, что любой прогресс по этому вопросу и в целом по делу продления нового ДСНВ сильно зависит от прогресса, касающегося этих неограниченных арсеналов боезарядов, а также намерения РФ наращивать их», – утверждал Биллингсли. По его словам, чем скорее РФ согласится обсуждать это, «тем лучше будут перспективы достижения прогресса» в ближайшем будущем.

Напомним, на прошлой неделе Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате в понедельник представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные. По данным The Wall Street Journal, администрация Трампа сохраняет открытой возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Напомним также, 2 июня президент РФ Владимир Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Среди угроз, которые прописаны в документе, упоминается развертывание странами, которые считают Россию возможным противником, противоракетной обороны (ПРО), баллистических ракет, гиперзвукового оружия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новой ядерной доктрине России.