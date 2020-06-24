Мнение: Зачем Колину Ферту борода, а Мишель Обаме — вечернее платье (в портрете)

24.06.2020, 21:42, Разное

Сегодня мы поговорим о самой последней, знаменитой экранизации романа про Дориана Грея, увидим кадры из безумной фильмы 1980-х, фотомоделей, обнаженных блондинов, свиней на поводке в ошейнике, несколько сексапильных вампиров и, конечно, Шона Коннери (который всегда великолепен).

Продолжаем изучать реквизит в фильмах.

Американский телефильм 1983 года "Грехи Дорианы Грей"

("The Sins of Dorian Gray")

в сети есть в переводе

Действие перенесено в современный Лос-Анджелес, героиня сделана женщиной по имени "Дориана". Вместа портрета маслом — пленка с кинопробами, которую героиня хранит и тайком пересматривая, делая карьеру.

Оценка американскому телефильму: прочерк за отсутствием портрета.

Немецкий фильм 1984 под названием «Образ Дориана Грея в бульварной прессе»

("Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse")

Я это смотреть не решилась. Судя по случайным сценам, по абсурдности это похоже на польских "Новых амазонок", только на серьезных щщах.

Еще артхаусные кадры под катом.











В сети есть на немецком, с английскими субтитрами. Но качество очень плохое, а судя по этим кадрам (источник) операторская работа-то очень важна.

Сюжет: Фрау Доктор Мабюзе то ли создает, то ли находит идеального блондина и использует его в своих коварных целях. Блондина играет знаменитая манекенщица Верушка (фон Лендорф). Подробная рецензия.

Оценка немецкому фильму: не нашла там реквизита по причине собственной душевной слабости. Если кто высмотрит — тащите в комменты.

***

(Облегченно вытирая пот со лба: слава богу, в восьмидесятых сняли всего два фильма!!! Я бы не выдержала больше. После изобилия экранизаций в 1970-х, странно. Мне кажется, это как-то связано с экономикой: роман экранизируют в эпоху изобилия и безделья, поэтому меж двумя мировыми экранизаций и не было вообще; надо бы график нарисовать).

В 1990-х тоже не было экранизаций, это наверно потому, что Берлинская стена пала.

В следующий раз Дориан предстает перед нами лишь в фильме 2003 года "Лига выдающихся джентльменов".

Упомянем в качестве курьеза.

Это экранизация комиксов, где в отряд собрано много-много разных супергероев былых времен (Том Сойер, Капитан Немо и проч.). Фильм вышел таким дурацким, что Шон Коннери объявил, что больше никогда не будет сниматься, баста.

Дориана тут играет ирландец Стюарт Таундсен (в сером костюме), ни капли не похожий на романного персонажа, зато в амплуа сексапильного вампира. Ну хоть глазу приятно.

Портрет, судя по тому, что попадает в кадр, поясного формата.

Старый на картине — бессмысленно состаренное изображение в стилистике хоррор.

Молодой на картине — распечатанная фоточка,без какой-либо историко-художественной точности.

Ставить оценку этому реквизиту мы не будем, т.к. это не экранизация, а всего лишь использование персонажа, но если б ставили, то это была бы двойка.

Американский фильм 2004 года "Дориан Грей. Дьявольский портрет" (Pact with the Devil) (imdb)

Действие перенесено в наше время, Дориан — мужчина-фотомодель, портрет — фотография (со временем превращающаяся во все то же рыло из хоррор-фильмов 1960-х). Единственное достоинство – Малькольм Макдауэлл в роли "лорда Генри".

Оценка: прочерк.

Американский фильм 2005 года "The Picture of Dorian Gray" (imdb)

В главной роли Джош Дюамель (из хорошего сериала "Лас-Вегас"), молоденький и покрашенный перекисью.

С точки зрения типажа выбор относительно удачный, тут и юная мальчишеская улыбка есть, и персиковая кожа.

Фильм неожиданно доставил мне удовольствие. Действие перенесено в наше время, но зато портрет пишут маслом! (Пусть Бэзил тут и женщина, чтобы убрать смущающий элемент). А еще "лорд Генри", наконец, молодой мужик, как и положено. И, удивительное дело, сценаристы оставили за ним его остроумные реплики из книги (на фоне калифорнийских рододендронов они звучат странно). Вообще, сценарий достаточно тщательно следует роману, и это очень странно (и приятно) после невероятных отсебятин импровизаций предшествующих лет.

Заметно, что авторы фильма читали книгу и любили ее, и честно пытались адаптировать ее под современные реалии эпохи лацканов и квадратных плечей у пиджаков. То есть кривовато.

Портрет меня повеселил. Дориан позирует для него вот в таком виде.

Картину целиком ни разу не показывают, но вот примерно такой она и получилась, тарзан-стайл.

Судя по крупным планам, мазок у художника простоват, ну да чего ждать от 2000-х годов.

Давайте, кстати, взглянем на то, что творилось с американской портретной живописью в 2000-е.

John Howard Sanden. Портрет первой леди Лоры Буш (2012).

Мда, если они в Белый дом заказывают картины такого уровня, то действительно, Бэзил из этой экранизации вполне могла создать, по их понятиям, "шедевр"…



Следующий портрет поинтересней по качеству.

Amy Sherald. Портрет первой леди Мишель Обамы (2018). Национальная портретная галерея



Афроамериканские портретисты у них там вообще покреативнее как-то, не такие косные.

Kehinde Wiley. Passing/Posing, Jean de Carondelet (2004), Продано за 100 тыс. фунтов, Филлипс.



Menden Hall. Portrait of Marjory Stoneman Douglas (1993, NPG)



Jennie Summerall. Portrait of Edward Osborne Wilson (2006, NPG)



До того, как я освежила свою память об этом периоде реалистического искусства и полюбовалась на сии картины, я намеревалась поставить реквизиту из данного фильма гораздо более низкий балл. Но при сравнении с этими подлинниками (приобретенными в главный музей как образец жанра!!!), оказывается, что картина не так уж плоха (а это просто я избаловалась Серовым и Веласкесом).

Окончательно покорил меня вариант с портретом старого Дориана.

Вы представляете! Американский фильм, но они не стали лепить рожу из хоррор-фильма!

Потрясающе.

Оценка американскому фильму: твердая четверка (целый бал добавлен за портрет старого Дориана).

Наконец мы подошли к последней киноленте в нашем обзоре (боже, я и не думала, что меня это затянет на столько выпусков).

"Дориан Грей" (2009) (imdb)

Это самая свежая и самая дорогостоящая, начиная с 1945 года, экранизация романа.

Дориана играет принц Каспиан, тьфу, Бен Барнс, лорда Генри — Колин Ферт, Бэзила — Бен Чаплин.

Фильм снят в Великобритании, но он так плох, как будто голливудский. Зачем Колину Ферту борода? Зачем очередной Дориан в имидже сексапильного вампирчика? Эх…

Самая популярная рецензия на imdb на этот фильм начинается фразой: "Этого бедствия можно было бы избежать, если б у режиссера был нахальный друг-гей, или хотя б чертов экземпляр этой книги"…Рецензию дальше можно не читать, в этой фразе все.

Что же мы видим в качестве реквизита?

А теперь я прошу всех, кто был со мной в течение этого полуторамесячного марафона про Дориана Грея, проверить приобретенные знания по истории портрета, а также протестировать навык смотрения.

На сколько баллов из пяти вы оцените эту картину, основываясь на принципах, описанных мною в этом цикле? Помните, какими конкретными, материальными параметрами можно руководствоваться? Напишите свою оценку, пожалуйста, и обоснуйте ее.

***

А что касается данного многосерийного искусствоведческо-кино-литературного расследования, то ему, наконец, наступил

КОНЕЦ

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