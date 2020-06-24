Мнение: Почему президента Кыргызстана не пустили на парад?

24.06.2020, 21:40, Разное

После отложенного из-за коронавируса, но состоявщегося парада, главы государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата…

Дружно возложили, вместе… Но осадок остался. Например, у президент Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Который прилетел в Москву, но на парад и возложение цветов его не пустили. Потому что у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана и сотрудника охраны обнаружили коронавирус.

К слову, в Кремль Жээнбеков приезжал (в антикоронавирусной маске), но Путин его не принял. Во всяком случае, на сайте Кремля нет фотографии со встречи глав Кыргыстана и России. Хотя есть фотографии встреч Путина с главами Беларуси , Казахстана, Таджикисатна, Узбекистана, Южной Осетии…

Жээнбекова не пустили к Путину и на парад из-за опасений, что он мог заразить Путина коронавирусом? Или потому , что накануне в Бишкеке суд приговорил бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по мутному делу о незаконном освобождении из колонии криминального авторитета Азиза Батукаева?

Не пустив Жээнбекова к Путину и на парад, Москва так своеобразно продемонстрировала, что недовольна приговором «верному другу» Атамбаеву? Или просто так совпало?

Фотографии отсюда и отсюда