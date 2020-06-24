Разумков рассказал, сколько нардепов переболело COVID-19

24.06.2020, 21:31, Новости дня

Коронавирусной инфекцией COVID-19 переболело не менее 15 народных депутатов, сообщил 23 июня в эфире “Українського радіо” спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он не назвал точное число нардепов, у которых выявили коронавирус, сказал, что их “где-то 15–17”.

По информации Разумкова, двое парламентариев еще продолжают болеть.

При этом спикер отказался назвать их фамилии.

“Думаю, это будет некорректно”, – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта.

В Верховной Раде первым – в середине марта – заразился народный депутат из группы “Довіра” Сергей Шахов.

В марте – июне сообщалось также о заражении членов фракции “Слуга народа” Владимира Ватраса, Руслана Горбенко, Юрия Аристова, Валерия Божика и Максима Перебыйниса, нардепов от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виталия Борта, Игоря Киселева и Александра Лукашева, внефракционных депутатов Анны Скороход, Сергея Рудыка и Вадима Новинского, нардепа из “Батьківщини” Олега Мейдича.

Всего, по официальным данным, коронавирусом в стране заразилось 39 014 человек, 1051 из них скончался, а 17 409 выздоровели.