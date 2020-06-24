“Для преодоления последствий может понадобиться не 1 млрд грн”. Зеленский обратился к жителям пострадавших от паводка регионов. Видео

24.06.2020, 21:31, Новости дня

Зеленский также заверил, что в Украине будет разработана стратегия, которая поможет решить проблему паводков.

“В ближайшее время мы рассмотрим полноценную стратегию, привлечем всех специалистов, чтобы решить комплексно проблему паводков навсегда или по крайней мере на десятилетия вперед”, – пообещал президент.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено более 7 тыс. домой в 233 населенных пунктах, разрушено около 140 км автодорог и 34 моста, пронформировала 24 июня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Во время стихийного бедствия в Ивано-Франковской области погибло три человека, один пропал без вести.

Ущерб от наводнения в Прикарпатье предварительно оценивали в 400 млн грн.

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Видео: Володимир Зеленський / Facebook