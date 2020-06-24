 

Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала под Ржевом

24.06.2020, 21:27, Новости дня

Президент Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом 30 июня, сообщило государственное ТВ республики.

«Как стало известно Агентству теленовостей, сегодня (24 июня – прим. ВЗГЛЯД) президент РФ пригласил своего белорусского коллегу на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом. Мероприятие состоится 30 июня в Тверской области», – передает ТАСС сообщение телеканала «Беларусь 1».

В эфире было отмечено, что инициатором этого монументального проекта стало Союзное государство РФ и Белоруссии.

«В связи с известными событиями график Александра Лукашенко сейчас очень напряженный, поэтому, по нашей информации, о принятом решении в отношении участия в открытии монумента будет известно в ближайшее время», – сообщила ведущая.

Напомним, Лукашенко прибыл в Москву накануне и вернулся в Минск сразу после парада Победы на Красной площади. О его личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не сообщалось.

После парада глава Белоруссии отправился в Александровский сад на возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Президент РФ Владимир Путин всю дорогу шел в сопровождении глав Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Как сообщалось, Лукашенко все это время держался позади и ни с кем не общался.



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