 

Сенат: противостояние вокруг реформы полиции

24.06.2020, 21:06, Новости дня

В Сенате в среду назревает противостояние по поводу подготовленного республиканцами законопроекта о реформе полиции, который демократы называют недостаточно масштабным.

Законопроект, составленный единственным в Сенате чернокожим республиканцем, Тимом Скоттом, для принятия должен набрать не менее 60 голосов. Однако республиканцы занимают всего 53 из 100 мест в Сенате, а демократы обещали голосовать против, призывая республиканцев начать двухпартийные переговоры по новому законопроекту.

Черный кокус Конгресса, куда входят более 50 законодателей-афроамериканцев, также призвал сенаторов не принимать инициативу республиканцев, называя ее «совершенно выхолощенной псевдореформой».

В преддверии назначенного на среду голосования лидер сенатского большинства Митч Макконнелл предупредил, что в случае, если законопроект не будет принят, ответственность ляжет на плечи демократов.

«Если они не поддержат эту инициативу, то в следующий раз, когда произойдет очередной возмутительный инцидент, от которого страна преисполнится горя и гнева, пусть сенатские демократы объясняют стране, почему они сделали так, чтобы Сенат ничего не предпринял», – заявил он.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что, если начнутся двухпартийные переговоры, то новый законопроект может быть готов в течение нескольких недель. «Не все потеряно. Есть более правильный путь, и именно этим путем нам следует пойти», – сказал он.

Сенат и Палата представителей разработали два конкурирующих законопроекта, ни один из которых не пользуется достаточной поддержкой, чтобы быть принятым в обеих палатах.

Палата представителей планирует вынести на голосование разработанный демократами законопроект в четверг.



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