Дональд Трамп и Анджей Дуда: переговоры в Белом доме

24.06.2020, 21:06, Новости дня

Президент Дональд Трамп встречается в среду с президентом Польши Анджеем Дудой. Это уже третий визит Дуды в США.

Как сообщалось ранее, в повестке дня саммита – широкий круг проблем; одной из тем обсуждения является энергетическая безопасность. В восточноевропейском регионе Польша является лидером в этом вопросе, диверсифицируя свои энергопоставки и снижая зависимость от российского импорта.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, президент особенно рад тому, что, начиная с 2022 года, Польша начнет закупки американского газа.

Кроме того, США и Польша обсуждают расширение сотрудничества в области ядерной энергетики.

Другой вопрос, находящийся в центре внимания двух президентов, – региональная безопасность. Напомним, что Польша повысила расходы на оборону более чем до 2% своего ВВП, полностью модернизировала армию и вносит вклад в защиту от имеющихся угроз на восточном фланге НАТО.

Одна из проблем, затрагиваемых в ходе американо-польского диалога, – инициатива «Три моря», объединяющая усилия стран Центральной и Восточной Европы по обеспечению регионального роста и инвестиций в инфраструктуру.

США взяли на себя обязательство инвестировать в инициативу «Три моря» до миллиарда долларов; вклад Польши составит 500 миллионов евро.

Объем торгового оборота между США и Польшей достиг в 2019 году 14,3 миллиарда долларов и вырос примерно на 50%, начиная с 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом США.

Американские инвестиции в польскую экономику также продолжают расти – сейчас они находятся на рекордно высоком уровне, в частности, благодаря проектам, которые реализуют в Польше компании Google и Microsoft.