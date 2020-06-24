Что почитать: 7 книг, по которым сняты лучшие сериалы 2020 года

24.06.2020, 21:05, Разное

“Нормальные люди”, Салли Руни



“Нормальные люди” – роман, о котором не перестают говорить уже который месяц. Молодому автору удалось впечатлить миллениалов и представителей поколения Z этим пронзительным и честным текстом. Неравнодушны оказались и литературные критики: роман попал в лонг-лист Букеровской премии еще до официальной публикации и был отмечен рядом престижных наград. В основе сюжета – пронзительная история любви Марианны и Коннелла, одноклассников, выросших в провинциальном ирландском городке. Она – богатая одиночка. Он – самый популярный парень в классе, чья мама работает уборщицей в доме Марианны. Между ними мало общего – лишь чувства, что их связывают. Все будет по-другому в Дублине, куда оба уезжают, чтобы учиться в Тринити-колледже. Как и книга, экранизация моментально стала хитом: режиссером сериала выступил Ленни Абрахамсон, над сценарием работала сама Салли Руни, а молодым актерам Дэйзи Эдгар-Джонс и Полу Мескалу, исполнившим главные роли, уже пророчат головокружительную карьеру.



“И повсюду тлеют пожары”, Cелеста Инг



Еще один бестселлер сезона, который смотрят с таким же азартом, как и читают. Книга полна напряжения, психологических тонкостей, противоречивых поступков героев. Позиция автора – не занять ту или иную сторону, а понять каждого героя, несмотря на безжалостную честность повествования. По сюжету истории в Шейкер-Хайтс, спокойном и респектабельном городке, все тщательно спланировано – от уличных поворотов и цветников до успешных жизней его обитателей. И никто не олицетворяет дух городка больше, чем миссис Ричардсон, идеальная жена и мать четырех детей. Но однажды в этом царстве упорядоченной жизни появляется художница Мия Уоррен. У миссис Ричардсон – роскошный дом, жилище Мии – маленький “фольксваген-кролик”. У одной есть все, но живет она в клетке из правил, у другой – нет ничего, но она свободна как ветер. В то же время так ли уж далеки они друг от друга? У обеих – дети-подростки, в которых до поры до времени тлеют пожары. Не удивительно, что эта провокационная семейная сага заинтересовала продюсерское агентство Риз Уизерспун и стала основой для одноименного сериала.

“Призраки дома на холме. Мы живем в замке”, Ширли Джексон



Роман Ширли Джексон “Призраки дома на холме” был впервые опубликован в 1959 году и стал образцом мистического триллера на все времена. Чего стоит одна завязка: старинный особняк на холме приносит его обитателям одни несчастья. Никто не рискует здесь не то что жить, даже оставаться на ночь: говорят, Хилл-хаус стал пристанищем привидений. Но однажды тишину дома нарушает шумная компания: доктор Монтегю, исследователь паранормальных явлений; Теодора, его беззаботная помощница; Элинор, хрупкая девушка, не понаслышке знакомая с полтергейстами; и Люк – будущий наследник Хилл-хауса. Никто даже не подозревает, каким кошмаром обернется их поездка. Популярность книги закрепили две экранизации – Роберта Уайза (1963) и Яна Де Бонта при участии Стивена Спилберга (1999). А теперь культовый роман вдохновил Netflix на одноименный сериал, второй сезон которого выйдет в октябре.

“Чужак”, Стивен Кинг



Стивен Кинг – классик детективного триллера. Каждая его книга – праздник для поклонников жанра, и “Чужак” – не исключение. В центре истории – расследование убийства мальчика под руководством детектива полиции и частного сыщика. В парке маленького городка Флинт-Сити найден труп жестоко убитого одиннадцатилетнего мальчика. Все улики, показания свидетелей указывают на одного человека – Терри Мейтленда. Тренер молодежной бейсбольной команды, преподаватель английского, муж и отец двух дочерей – неужели он был способен на такое? К тому же у Терри есть неопровержимое алиби: на момент совершения преступления он был в другом городе. Но как мог один и тот же человек оказаться в двух местах одновременно? Или в городе появилось что-то, способное принимать обличие любого человека? Узнаете, если прочтете книгу или посмотрите сериал.

“Ты должна была знать”, Джин Корелиц



Книга об истории успешного психолога и с виду счастливой женщины по имени Грейс. У нее есть чудесный сын, любящий муж, высокооплачиваемая работа, репутация эксперта по отношениям. Но однажды все вмиг рушится, когда в дверь звонят полицейские, и оказывается, что сама она совершенно не знала мужчину, с которым прожила в браке пятнадцать лет… Канал HBO не смог пройти мимо этого романа и снял по его мотивам сериал “Отыграть назад” с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях. Успех в данном случае очевиден: режиссером сериала выступила Сюзанна Бир, а сценарной адаптацией занимался Дэвид Э. Келли, в чьем портфолио – работа над другой нашумевшей драмой – “Большая маленькая ложь”.

“Белгравия”, Джулиан Феллоуз



Роман “Белгравия” Джулиана Феллоуза погружает в атмосферу аристократичного Лондона 19 века со всеми сопутствующими элементами – тайнами, страстями, интригами, балами, манерами, отношениями слуг и господ. Автор успешно эксплуатирует эти фирменные приемы, повторяя успех “Аббатства Даунтон”. До сериала, разумеется, тоже добрались: “Белгравия” – идеальна для просмотра после напряженного рабочего дня. Мелодраматическая основа, остроумные и циничные диалоги, роскошные костюмы расслабляют не хуже медитации перед сном. Must see!

“Дракула”, Брэм Стокер



Произведение Брэма Стокера, впервые опубликованное в 1897 году, представляет собой сборник писем и дневниковых заметок главных героев, которые объединились против румынского Дракулы. Хотя книга – далеко не первое повествование о вампирах, именно она стала подлинной классикой жанра и его эталоном. Одно из главных произведений английской литературы ужаса впечатляет неожиданными и нетривиальными поворотами сюжета, эротическими подтекстами, изображением кошмаров и чудес, зыбкостью границ между жизнью и смертью, реальным и фантастическим. Интересно то, что на первый план сам вампир выходит лишь в 1992 году в фильме Фрэнсиса Форда Копполы. Новейший “Дракула” от авторов “Шерлока” Стивена Моффата и Марка Гэтисса снят по классическому тексту Стокера, но еще ближе знакомит нас с этим сложным и неоднозначным персонажем, о котором мы мало что знали. До сегодняшнего дня.

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