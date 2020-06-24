Мнение: Голосование за отмену Конституции

24.06.2020, 20:55, Разное

Очевидно, что нынешнее голосование за так называемые «поправки к Конституции» особого ажиотажа в массах не вызывает. Большинство людей просто не понимает, что за поправки такие и почему надо по их поводу что-то делать – неужели, типа, начальство само не разберется? А тут еще лето, дачи… опять же – ковид… Даже в Москве ожидается явка порядка 30%. Государственная пропаганда надрывается, президент уже просто широким жестом раздает деньги населению – но эффект слабый.

А просто дело в том, что тема – как поправки, так и сама Конституция – не может никого по-настоящему вдохновить и тем паче мобилизовать. Настоящий энтузиазм могла бы вызвать только одна тема: если бы предложили проголосовать за отмену Конституции. Всей. Целиком. Дело в том, что сама идея Конституции в корне противоречит русскому, не побоюсь этого слова, менталитету.

В самом деле – а зачем она нужна? Подавляющая часть сограждан в своей жизни никогда с ней не сталкивается. Объяснить, в чем разница между, скажем статьей 29 Конституции «О свободе мысли и слова» и каким-нибудь Указом мэра Собянина «О необходимости ношения масок и перчаток» 99% обывателей вам не смогут никогда. А те, кто смогут – отдадут предпочтение, конечно, Указу: там все просто и понятно – носи перчатки с маской везде и всюду, если менты тебя поймают без маски – впаяют штраф. Есть предписание, есть санкция за невыполнение – красота. А свобода слова – непонятно: кому это? Зачем это? И что будет, если нарушить?

Конечно, есть немногие, у кого еще не выветрились до конца из головы школьные уроки обществоведения; они способны выдавить ответ в духе «Конституция – Основной Закон». Но даже они не в силах объяснить, что в Конституции основного и почему без нее нельзя просто обойтись. Почему б не обходиться просто указами Собянина, президента, губернаторов и прочих столоначальников – благо, практика показала, что все равно их можно клепать без всякой оглядки на так называемую Конституцию? Сегодня один, завтра – другой; что и создает, по дивному слову Путина, «необходимую ритмичность управления».

На самом деле идея Конституции довольно простая, вот только в школе ее не объясняют – возможно, как раз щадя чувства учеников. Идея в том, что в государстве якобы надо иметь законы, которые НЕЛЬЗЯ изменять. Вот просто нельзя – и всё. Что-то написано на бумаге – и это «что-то» нельзя ни объехать, ни обойти, ни поменять «временно», ни отменить, ни даже приостановить… а надо просто выполнять.

КАК ЭТО?? Вы, безусловно, уже ощутили, как в душе поднимается какой-то безотчетный протест. А если срочная необходимость? А если – обстоятельства сложились? Нет, ну в самом деле – обстоятельства ведь могут как угодно сложиться, не правда ли? Ведь жизнь – такая сложная, непредсказуемая штука… Что, совсем-совсем нельзя поменять?! Да ну! Не может быть!

Протест в вашей душе легко было предсказать – ведь вы же русский человек. Ну, хотя бы отчасти. Хотя бы потому, что читаете этот текст по-русски. Русский менталитет не выносит этого «тупого» (как он считает) ограничения, этой «незыблемости закона» – она представляется ему дикой, несправедливой и в конечном счете невозможной. А суть в том, что нашего человека вообще очень мало интересуют правила как таковые. Правила – это невероятно скучно, это мутота, их можно заставить себя выучить, но не больше. Единственное же, что русского человека по-настоящему интересует – это исключения из правил. И этот интерес – отнюдь не пассивный; русский человек эти исключения постоянно ищет – везде, где только можно. Я бы сказал, что это и есть главный русский национальный спорт.

Все мы помним знаменитую фразу Достоевского: «Дайте русскому мальчику карту звездного неба – и он назавтра вернет ее вам исправленной». Фразу эту затаскали до дыр, ее цитируют все кому не лень – от титулованных ученых до образованных домохозяек. Причина, очевидно, в том, что эта фраза льстит нашему национальному самолюбию – вот, дескать, какие мы пытливые, оригинальные и самобытные! Вот какие у нас мальчики (не все, не все…). Мы правда считаем, что Достоевский этой фразой нас похвалил – в частности, указав, что нам свойственно все время искать новое и неизведанное; страна, в общем, героев, страна искателей, страна ученых. Как мы всегда о себе и думаем.

Но есть в этой замечании великого русского писателя и еще один, мало кем замечаемый пласт смысла. Ее ведь можно прочесть и так: дай русскому мальчику (то есть русскому as is, незамутненному пока влиянием опыта и образования) карту звездного неба, и первое, чем он займется – он станет искать в ней ОШИБКИ! То есть не расширять свой кругозор, не наслаждаться новыми звучными названиями созвездий, не пролагать мысленно свой путь от звезды к звезде – а искать ошибки. Очень агрессивное, я бы сказал, хищное отношение к новому знанию; проба его на излом. «Карта неба» – как и любой другой свод правил, земных или небесных – русским человеком понимается прежде всего как личный вызов (чтоб не сказать – личное оскорбление). И он сразу начинает искать СЛАБИНУ.

Не замечали этого по себе? Причем похоже, что это начинается почти инстинктивно – то есть вне сознательного контроля. Очень хорошо это видно в последнее время благодаря соцсетям: стоит кому-то высказать нечто, претендующее на статус «общего правила», даже что-то совсем безобидное (например, «хорошо, когда солнце светит») – тут же, как пираньи, на замечание слетаются другие добрые русские люди, отчаянно предлагающие всякие оговорки, дополнения или опровержения.

Я как-то столкнулся с этим феноменом вживую на заседании (мы их называли Чаепития) своей шуточной Бесплатной партии (было у меня такое увлечение в конце «нулевых» – созвал «партию», которая готова бороться за власть забесплатно; заседания мы проводили еженедельно в одном из московских кафе, собиралось, как правило, не больше 10 человек). И вот сижу я с «активистами» за сдвинутыми столиками, обсуждаем «за политику». Активисты разные – там и националисты, и убежденные демократы, и пацифисты, и ярые антипутинисты. Но все – люди неравнодушные, переживающие за народ и Россию. Зашла речь о каких-то законах, я ненароком, не видя в этом ничего судьбоносного, произнес что-то вроде «Но есть же правила, которые нарушать никому нельзя». И один из моих сопартийцев (он отличался некоторым косоглазием) тут же недобро вскинулся: «Это какие же?!»

Я, опять же не чуя беды, сказал первое, что пришло в голову:

– Ну вот, к примеру – что детей убивать нельзя.

– Что-оооо??! – взревел Косой. – Это как же?! А вот, например, если в Афганистане?! Если ты на БТРе, а кругом зной, и к тебе подбирается такой шкет, а у него в руке…

– РПГ!! – подсказывает кто-то.

– Да! РПГ! И ты что ж? А?!

…..

Косой бешено жестикулирует, к спору подключаются другие партийцы. В общем, не успел я глазом моргнуть – за столиком уже вовсю кипит дискуссия: где, когда и при каких обстоятельствах детей убивать все-таки МОЖНО. Спорят люди (мечтающие о новой, гораздо лучшей послепутинской России) азартно, с увлечением и удовольствием. А для меня вот только тогда что-то начало доходить…

И ведь причины этого не стоит искать в какой-то особой «кровожадности» нашего человека. Очевидно, что если постулировать обратный тезис – «Детей убивать можно!» – найдется не меньше людей (и даже, скорее всего, это будут те же люди), которые станут не менее увлеченно спорить и доказывать обратное, «нет, нельзя, и все тут». Это – процессуальное поведение, а не результативное. Оно растет из подспудного убеждения в принципиальной зыбкости, нечеткости, расплывчатости мира, где нет и не может быть никаких строгих градаций.

(недавно, кстати, эксперимент про «убийство детей» я повторил в ЖЖ, выложив пост, в котором вопрос был просто и прямо сформулирован. Публика не подвела, показав, что за 10 лет она если и изменилась, то только в сторону еще большой зыбкости «моральных устоев»: большинство комментаторов возмущалось тем, что вопрос о том, «можно ли убивать детей» вообще был задан. Но не ввиду его «аморальности», а ввиду полной очевидности ответа – КОНЕЧНО, ДА!)

Поэтому Конституция, как бы она ни была – хоть с поправками, хоть без – истинно русского человека должна бесить. И этого не происходит по одной-единственной причине: в обществе сложился прочный консенсус, что Конституция носит чисто ритуальный характер, то есть, другими словами, ничего из того, что в ней записано, не имеет значения и никого ни к чему не обязывает. Русского человека еще православие за 1000 лет научило, что есть ритуалы, которые просто надо выполнять – не потому, что в них есть какой-то смысл, а просто «потому что красиво».

Наконец, есть и еще одно соображение, доказывающее, что нынешнему российскому государству сама идея Конституции абсолютно чужда. Мы уже сказали, что главный (и единственный, по большому счету) смысл Конституции – в ее неизменности и неизменяемости. Если ее менять – тогда можно не напрягаться и обходиться просто законами (или еще лучше – Указами).

В Конституции РФ это учтено – процедура изменения в ней прописана так, чтобы (с точки зрения ее авторов) максимально затруднить ее «правку», а лучше – вовсе отбить охоту этим заниматься у любых инициаторов. Это правильно, это, как мы теперь понимаем, не техническое, а сущностное требование к любой конституции: трудно, почти невозможно править. Мы помним, какие «затруднения» прописаны у нас: нужно две трети голосов депутатов в ГосДуме, потом две трети голосов в Совете Федерации, потом одобрение в не менее чем половине ЗакСобраний субъектов Федерации (а их больше 80), потом подпись президента…

Вроде бы очень много мороки. Но – не в России! В РФ, как известно, одна (!) партия имеет более двух третей депутатов и в ГД, и в СФ, и во всех (!!), кроме одного (Москва) субъектах Федерации (в Москве – «только» больше половины).

Попросту говоря, в России Конституцию – в полном соответствии с конституционной процедурой – можно править хоть каждый месяц. Депутаты ЕР проголосуют за всё. И уже один этот несомненный факт означает, что никакой Конституции в РФ нет: структура власти по всей территории слишком однородна (чтобы не сказать – примитивна), чтобы в такой стране иметь Конституцию. Волюнтаризм здесь – всё, долгосрочный баланс интересов невозможен.

Не доросла еще Россия до Конституции. Ни ментально, ни политически. Так, разве что в качестве цацки на лацкан – покрасоваться перед «немцами». Поэтому было бы намного честнее (и понятнее для народа) – проголосовать просто за ее полную отмену. Привести, так сказать, форму в соответствие с содержанием. Потом, может, когда-нибудь… когда наметится консенсус хотя бы по паре-тройке основных утверждений…

Да и то – вряд ли.