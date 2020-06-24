Мнение: О бесполетной зоне над Сиртом

24.06.2020, 20:54, Разное

О Бесполетной зоне над Сиртом

Воспользовавшись передышкой в боях к западу от Сирта, ЛНА объявила, что вводится бесполетная зона между Сиртом и районом Абу-Грейн, откуда идет дорога к Мисурате. Тема бесполетной зоны в Ливии весьма памятна, так как именно под ее прикрытием в 2011-м году была осуществлена агрессия НАТО против Ливии, которая была фактически уничтожена как единое суверенное государство. На этот раз все куда как более скромно, участок воздушного пространства затрагивает те районы, через которые протурецкие боевики сирийского происхождения и войска ПНС Ливии пытались наступать на Сирт и авиабазу Аль-Джуфра. Это еще один блок, который Хафтар и его группа поддержки воздвигают перед амбициями Эрдогана, требующего передать под контроль ПНС Ливии Сирт и авиабазу Аль-Джуфра, прежде чем он согласиться на переговоры.

Оппоненты предлагают Эрдогану удовлетвориться победой в Триполитании и зафиксировать текущий статус-кво. Чтобы убедить Эрдогана удовлетвориться уже имеющимся, используются следующие инструменты:

Интенсивные авиаудары, в том числе переброшенных в Ливию Су-24 и МиГ-29 позволили сорвать попытки Турции и ПНС Ливии захватить Сирт наскоком и дали ЛНА время прийти в себя после понесенных поражений и перебросить дополнительные силы для удержания Сирта и авиабазы Аль-Джуфра из Киренаики.

Каирская декларация обеспечила дипломатические позиции для ЛНА (но не для Хафтара), так как она поддерживается не только спонсорами ЛНА, но и рядом внешних игроков, прямо не участвовавших в Ливийской войне. В результате, когда Турция и ПНС Ливии отказываются от Каирской декларации, именно они выглядят разжигателями конфликта. Иронично, но прошлое перемирие было сорвано Хафтаром, который поддался уговорам ОАЭ и начал новое решительное наступление на Триполи, которое привело к потере авиабазы Аль-Ватия и отступлению из Триполитании.

Египет установил «красную линию» Сирт-Аль-Джуфра, пересечение которой автоматически приведет к открытому вступлению Египта в Ливийскую войну на стороне ЛНА. Необходимые приготовления уже сделаны – войска переброшены к границе с Ливией, парламент Египта предоставил Ас-Сиси и военным необходимые полномочия, совет племен Ливии фактически обеспечивает для Египта формальное приглашение для ввода войск, хотя оно и менее существенно с юридической точки зрения, нежели приглашение ПНС Ливии для турецких военных.

Объявление бесполетной зоны призвано сковать деятельность турецких F-16 и БПЛА «Байрактар TB-2» и «Anka-S» к западу от Сирта, так как без поддержки с воздуха, перспективы наступления ПНС Ливии и протурецких боевиков на Сирт выглядят крайне сомнительными, учитывая общее превосходство ЛНА в воздухе.

Как видим, предпринимаются комплексные усилия, чтобы закончить текущий этап ливийской войны и зафиксировать новый статус-кво, который неприятен для Хафтара, но оставляет у Турции легкое чувство неудовлетворенности, так как предпринимаемые меры отдаляют столь близкий контроль над существенной частью Ливии и что главное – от выхода к главным нефтяным полям этой страны, что напрямую затрагивает интересы французской корпорации Total. Очевидно, что целый ряд стран не заинтересован в чрезмерном усилении позиций Турции в Ливии, а также в Восточном Средиземноморье – в первую очередь это касается Египта, Франции и Греции, которые отметились наиболее резкими заявлениями после выдвижения турецких претензий на Сирт.

Соответственно, главная задача упомянутого комплекса мер – остановить турецкую экспансию в Ливии. Это ставит Турцию перед выбором. Она может удовлетвориться малым, получив 2 базы в Триполитании (постоянные аэродромы в Аль-Ватия или Мисурате, а также постоянный пункт базирования для ВМФ), соглашение о морских границах и шельфовой добыче с ПНС Ливии, доступ к нефтяным ресурсам западной Ливии. Это само по себе весьма неплохое приобретение и конечно является успехом для Эрдогана. Но Турция понимает, что у нее есть шансы на нечто большее, что связано с необходимостью занять Сирт и продвинуться к нефтяным полям Киренаики.

После провала попыток взять Сирт наскоком в первых числах июня, Турция и ПНС Ливии приступили к накоплению сил к западу от города, даже несмотря на потери, которые они несли от постоянных авиаударов. Попутно район Сирта подвергался ударам турецких БПЛА, а к северо-западу от Сирта были развернуты турецкие боевые корабли. Главной проблемой была и остается авиация ЛНА, которая сковывает наступательные действия в пустыне, где ее эффективность существенно выше, нежели в боях за южные районы Триполи.

Эту проблему Турция пытается решить путем переброски к линии фронта ЗРК С-125 и «Хок», а также развертывания в Мисурате истребителей F-16, являющихся прямыми оппонентами МиГ-29. Кроме того, из Триполи в Мисурату была перебазирована система РЭБ KORAL, которая неплохо показала себя в Сирии и также добилась хороших результатов в Ливии, взаимодействия с комплексами БПЛА. Тем не менее, это оказалось недостаточно, чтобы помешать ЛНА реализовывать свое превосходство в воздухе. Более того, если к постоянной поддержке ЛНА подключиться авиация Египта (которая может ввести в первой линии до 30-40 боевых самолетов), у Турции и ПНС на данном этапе нет необходимых сил и средств в Ливии, чтобы помешать ЛНА и Египту реализовать полноценную бесполетную зону, которая де-факто будет связана с попытками закрыть небо для турецких БПЛА и уничтожением ЗРК прикрывающих войска ПНС к западу от Сирта.

Эти задачи вполне решаемы для ВВС ЛНА, если они получат полноценную помощь Египта. Турция также понимает эту проблему, поэтому турецкие СМИ еще с середины месяца муссируют тему переброски в Ливию дополнительных боевых самолетов, современных ЗРК и систем РЭБ, чтобы лишить ЛНА локального превосходства в небе над Сиртом и к западу от него. Если Эрдоган все же решится на силовую попытку захвата Сирта, Турции придется увеличить нагрузку на операцию, сделав ее еще более дорогостоящей с точки зрения денег и политических затрат – вместо победоносного наказания Хафтара Турция втягивается в конфликт с Францией, Грецией и Египтом, причем с Египтом столкновение может получится горячим. Вряд ли Анкара стремится к такому сценарию, поэтому несмотря на отказ Турции признать Каирскую декларацию и продолжающиеся требования передать Сирт ПНС Ливии, уже более двух недель у ПНС Ливии и турецких боевиков нет существенных попыток наступать на Сирт. С одной стороны, не хватает сил и средств, а деятельность авиации ЛНА пока купировать не удается. С другой стороны, растут политические риски наступления на Сирт, где попытки сорвать попытки ЛНА установить бесполетную зону и преодолеть «красные линии» Египта, ведет к расширению войны и ее дальнейшей интернационализации, где будет куда меньше возможностей вести ее «по доверенности».

Поэтому Турция стоит на развилке, но пока никак не может решиться принять один из вариантов. Отказ от Сирта очевидно воспримут как уступку Эрдогана перед лицом коллективного давления групп стран (в том числе и союзников Турции по НАТО), а для Эрдогана проявление слабости опасно по внутриполитическим соображениям. С другой стороны, бросок на Сирт в текущих условиях выглядит чрезмерной авантюрой даже для

https://riafan.ru/1287495-o-bespoletnoi-zone-nad-sirtom-kolonka-borisa-rozhina – полностью с картами и фотографиями по ссылке

До кучи.

1. Турция и Франция продолжают переругиваться и обмениваться оскорблениями. Макрон снова заявил, что у НАТО "умер мозг", а Турция ведет опасную игру в Ливии. В Анкаре заявили, что это у Макрона проблемы с мозгом и его заявляния являются следствием неудач политики Франции в Ливии. Как не трудно догадаться, ливийская история на ближайшие годы серьезно испортит турецко-французские отношения и затруднит принятие НАТО консолидированных решений в Северной Африке и Восточном Средиземноморье.

2. Спикер парламента Ливии заявил, что Египет должен ввести войска в Ливию, если Турция и ПНС Ливии атакуют Сирт. Вкупе с приглашением от совета племен, это можно считать официальным разрешением для Египта на ввод войск в Ливию, так как парламент Ливии считается легитимной структурой и признается значительной частью внешних игроков. Фактически, механизм для ввода египетской армии в Ливию сформирован. Теперь осталось узнать, будет ли он задействован.

3. Греческие СМИ заявляют, что недавний налет БПЛА на авиабазу Хмеймим (российские ПВО завалили 2 дрона) является происками Турции, которая руками боевиков, пытается отвлечь Россию действиями в Сирии, чтобы подготовиться к удару по Сирту и авиабазе Аль-Джуфра в Сирии. Россия по поводу налета официально высказала Турции на тему того, что та должна поддерживать порядок и зону безопасности в Идлибе. Впрочем, там сейчас снова трэш и угар творится – после того как боевые действия с Асадом стихли, боевики снова развернулии боевые действия между собой. На сей раз замес идет между "Хайят Тахрир-аш-Шам" и "Хурас-ад-Дин". По большому счету, одни отморозки валят других отморозков. Тут можно пожелать обеим сторонам успеха в взаимоистреблении.