Астрофизики: Загадочный Оумуамуа может быть космическим айсбергом

24.06.2020, 20:53, Разное

Открытый в 2017 году Оумуамуа не дает покоя астрономам, ведь обнаруженный в Солнечной системе объект нельзя точно классифицировать как астероид или комету. Астрофизики, представляющие Йельский университет, полагают, что загадочный объект может быть огромным космическим айсбергом.

Согласно новой теории, сигарообразный астероид имеет присущие межзвездному айсбергу признаки. В рамках исследования специалисты решили проследить происхождение космического тела до массивного “звездного питомника”. Последний является гигантским молекулярным облаком, растянувшимся на сотни световых лет и содержащим достаточное количество газа, чтобы образовать тысячи звезд. Эти питомники могут быть источниками водородных айсбергов, напоминающих Оумуамуа.

По словам Дэррила Селигмана, эксперта Чикагского университета, несмотря на некоторую экзотичность водородного айсберга, он может объяснить каждую странную вещь в межзвездном Оумуамуа. Если теория астрофизиков и Селигмана соответствуют истине, то загадочный астероид – это первый водородный айсберг.

С помощью теории водородного айсберга исследователи смогут понять, как Оумуамуа получил такую необычную форму. После рассеивания ядра молекулярного облака и дрейфа айсберга, он постоянно находится в зоне “атаки” космического излучения, что ведет к откалыванию от космического тела его частей. Это может стать причиной более вытянутой формы.