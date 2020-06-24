Депутат объяснил число заявлений на электронное голосование в Троицке

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24.06.2020, 20:53, Новости дня

Все участники дистанционного электронного голосования в Москве проверяются Центральной избирательной комиссией России, сообщил депутат Московской городской думы Валерий Головченко.

«Все акцептированные заявления на ДЭГ (дистанционное электронное голосование – прим. ВЗГЛЯД) в Москве – 1 млн 051 тыс. 155 – проходят через ЦИК. Чтобы человек, выбравший э-голосование, был вычеркнут из списка избирателей, голосующих традиционным образом, ЦИК должен направить на УИК уведомление. Таких уведомлений по Москве было направлено 1 млн 087 тыс. 633. Откуда взялись эти 30 тыс. и почему они все попали в Троицк? Эти 30 тыс. – это повторные уведомления», – написал он в своем Telegram-канале.

«30 тыс. электронных избирателей в заявлениях на э-голосование допустили незначительные ошибки в адресе. В этом случае ЦИК, чтобы перестраховаться, отправляет уведомления в несколько УИКов, руководствуясь совпадением по адресу, но не по ФИО», – объяснил депутат.

«Участки в Троицке – это участки, обслуживающие адреса без улиц. Поэтому именно это машина сочла совпадением и направила в эти УИКи на всякий случай уведомления на исключения избирателей, которые на этих УИКах даже не зарегистрированы. Такая вот дальновидная машина в ЦИКе», – добавил он.

В свою очередь зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев согласился со словами Головченко, подтвердив ТАСС, что 30 тыс. жителей Москвы допустили незначительные ошибки в адресе при заполнении заявлений на дистанционное электронное голосование. Он также подчеркнул, что в уведомления об исключении данных избирателей из списков голосующих по месту жительства по электронному алгоритму для перестраховки от неоднократного голосования направили в участковые комиссии не только по месту их жительства, но и в некоторые другие комиссии, в том числе и в Троицком административном округе.

Так они ответил на заявление движения «Голос» о том, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании в Троицком административном округе якобы подали 39% избирателей.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за голосованием зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.



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