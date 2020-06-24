 

Самолет в Пакистане рухнул из-за разговора пилотов о коронавирусе

24.06.2020, 20:48, Новости дня

Причиной крушения самолета Airbus A320 авиакомпании «Международные авиалинии Пакистана» 22 мая в районе города Карачи произошло из-за человеческого фактора – пилоты увлеченно обсуждали коронавирус, от которого пострадали их семьи, сообщил министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан.

«Весь полет пилоты обсуждали коронавирус. Они были не сосредоточены и говорили о коронавирусе, от которого пострадали их семьи. (…) Очень грустно, что самоуверенность и отвлеченное внимание стали причиной такого крупного инцидента», – приводит его слова ТАСС.

Хан отметил, что командир воздушного судна был очень опытным пилотом.

По словам министра, пилоты и диспетчеры допустили целый ряд ошибок. Так, на расстоянии 10 миль от взлетно-посадочной полосы самолет должен быть на высоте в 2,5 тыс. футов, а он находился на 7,2 тыс. футах «Диспетчеры трижды уведомляли пилота о том, что самолет летит слишком высоко, однако пилот отказался слушать, передав, что он справится», – отметил он.

«Еще одним важным фактором стало то, что за пять морских миль до полосы пилоты убрали шасси, хотя ранее они были выпущены», – добавил он.

После первой попытки приземления были повреждены оба двигателя, рассказал пакистанский министр. Он также указал на то, что диспетчеры не проинформировали пилота о том, что двигатели загорелись». «Авиадиспетчеры также виноваты», – добавил министр.

В рухнувшем самолете находились 99 человек, погибли 97 пассажиров, двое выжили. При крушении самолета также пострадали люди, жившие в домах, на которые он упал, от полученных травм в больнице скончалась одна девочка.



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