Помощь ценою в дворец

24.06.2020, 20:50, Разное

К хору славящих Путина за введение 15-процентного налога с годового дохода св. 5 млн рублей, присоединилась Нюта Федермессер, учредитель Фонда помощи хосписам «Вера», член центрального штаба Общероссийского народного фронта. «Дополнительные окрашенные 2% налогов – около 60 млрд рублей в год. Это нормальная жизнь для более тысячи семей с больными детьми», – восхищается Федермессер. И тут же сетует, что «ничего не бывает просто и быстро», эти деньги »на помощь орфанным детям…появятся … только в конце 2021 года. А что делать сейчас?… Еще 1,5-2 года для этих детей критичны. Сейчас важнее всего быстро придумать, как им помочь в грядущий год».

Уточним: это надо было «придумать» еще позапозавчера. Страна, которая тратит огромные деньги на строительство, ремонт и содержание десятков путинских резиденций, не может найти деньги на лечение детей с редкими болезнями? Да один путинский дворец в Геленджике обошелся в $1 млрд – это больше, чем планируется за год дополнительно снять с российских богатеев.

На Олимпиаду в Сочи вместе с инфраструктурой потратили 1,5 трлн рублей = 25 лет «нормальной жизни для более тысячи семей с больными детьми». Расходы на ЧМ-2018 по футболу (883 млрд руб.) – почти 15 лет помощи таким детям. Крымский мост (228 млрд рублей ) – почти 4 года.

Да что там чемпионаты, олимпиады – это престиж страны, скажут нам. Даже хижины дедушки Путина нужны : не на улице же ему жить? Вот Собянин за пару месяцев этого года спустил 17,7 млрд рублей – почти треть от гипотетических налоговых миллиардов – на плитку и бордюры.

На самом деле все “просто и быстро”. Уверены, что москвичи дружно проголосуют за то, чтобы миллиарды, выделяемые московскими властями на плитку, новогодние елки, катки и иллюминацию, пластиковые сакуры, пасхальные яйца и прочие фантазии неугомонного мэра, пошли на лечение детей.

Пусть богачи платят повышенные налоги. И +2% с легальных доходов тех же чиновников – слезы. Они легко компенсируют это нелегальными доходами. Но власть и без этих «окрашенных денег» давно может найти деньги на помощь хотя бы детям с тяжелыми и редкими болезнями.

Может, но не хочет. Чемпионаты, парады, дворцы – важнее.

СерпомПо