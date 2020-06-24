Мнение: Кто на самом деле написал анекдоты Хармса о писателях? (моя новая книга)

24.06.2020, 20:37, Разное

Наконец, могу рассказать о своей новой книге, которую я делала последний год.

Верней, не то, чтобы полностью «моей»…

Помните эти анекдоты про русских писателей:

Пушкин сидит у себя и думает: “Я гений — ладно. Гоголь тоже гений. Но ведь и Толстой гений, и Достоевский, царство ему небесное, гений! Когда же это кончится?” Тут все и кончилось.

Лев Толстой очень любил детей. За обедом он им все сказки рассказывал, истории, с моралью для поучения. Бывало, все уже консоме с пашотом съели, профитроли, устриц, бланманже, пломбир — а он все первую ложку супа перед бородой держит, рассказывает. Мораль выведет — и хлоп ложкой об стол!

Однажды Ф.М. Достоевский, царство ему небесное, сидел у окна и курил. Докурил и выбросил окурок в окно. Под окном у него была керосиновая лавка, и окурок угодил как раз в бидон с керосином. Пламя, конечно – столбом. В одну ночь пол Петербурга сгорело. Ну, посадили его, конечно. Отсидел, вышел. Идет в первый же день по Петербургу, навстречу – Петрашевский. Ничего ему не сказал, только пожал руку и в глаза посмотрел со значением.

и еще кучу других…

Фразы из этих анекдотов —«Лев Толстой очень любил детей», «тут все и кончилось», «и уехал в Баден-Баден», «и в глаза посмотрел со значением» стали крылатыми. Анекдоты эти приписывались Даниилу Хармсу, а на самом деле были сочинены Натальей Доброхотовой-Майковой и Владимиром Пятницким в начале 1970-х годов, и потом с бешеной скоростью распространялись в самиздате.

Издательство «Бомбора» дало воплотить мою мечту и напечатать эти анекдоты «Псевдо-Хармса» со всем почтением, полнотой и научным аппаратом, как будто в серии «Литературные памятники».

Книга уже ушла в типографию, и наконец можно сделать ее предзаказ. (Берите побольше, побольше! У вас ее будут брать читать и не возвращать, точно говорю). Вот предзаказ на Лабиринте (450-500 рублей), на их фирменном магазине Book24.

Итак, перед вами книга, в которую вошли:

— факсимиле подлинной авторской рукописи анекдотов, причем со смешными авторскими картинками. А это важно, потому что их соавтор Владимир Пятницкий — это достаточно известный нонконформист круга Зверева, Мамлеева, Сашки Васильева.

— выверенный по рукописи текст и очень-очень подробные комментарии к анекдотам, их аллюзиям и шуткам. Например, знаете ли вы, что костыль, которым Лев Толстой там лупил Герцена, до сих пор показывают в Ясной Поляне, подоконник Вяземского, с которого Пушкин все время спихивал матрац, как оказалось — подоконник того же самого Дома Герцена, который булгаковский «Грибоедов», а рисовые котлетки-пища богов, которые отказывался есть Толстой — вдохновлены цитатой из Ленина?

А также…

Разворот с факсимиле рукописи выглядит так



— история создания и публикации этих анекдотов. Наталья Доброхотова-Майкова, с которой я работала над созданием этой книги, подробно рассказала, как они были придуманы. Александр Кобринский рассказал, как он впервые напечатал их (мелким шрифтом) в эпохальном хармсовском сборнике “Горло бредит бритвою”. Много других литературоведов и просто читателей поведали, как анекдоты курсировали в советском самиздате и просто устном пересказе.

— биографические статьи об обоих соавторах. Теперь вы никогда не перепутаете их с Хармсом!



— научные статьи. Владимир Березин написал о русской традиции литературного анекдота о писателях, как в нее встроился псевдо-Хармс и как повлиял на дальнейшее. Геннадий Кузовкин написал о том, как их экземпляры тиражировались, курсировались, переправлялись заграницу и терялись. Искусствоведческие статьи написали Сергей Соловьев (музей AZ) и Николай Котрелев — потому что эта рукопись одновременно и “книга художника” и некий советский комикс. А Станислав Дединский написал, как слог этих историй повлиял на то, как пишут современные матерые журналисты до сих пор.

— глава, которую было особенно трудно собирать: в ней множество самых разных людей из четырех поколений рассказывают о том, как им читали или рассказывали эти анекдоты. В итоге из этих крохотных интервью сложилась громадная панорама читательской (да и просто советской и российской) жизни за последние 50 лет. На страницах мелькают фигуры Битова, Бродского, Волохонского, Ерофеева, Зверева, Кима, Лимонова, Мамлеева, Рабина, Солженицына, а также Веллера, Асса & Бегемотова и т.п. Собеседниками (моими, а также Дмитрия Хитарова, который помогал собирать эту главу, а еще выступил литературным редактором книги и моей жилеткой в творческих истериках) было очень много самых разных людей, скажем, и Антон Долин, и Андрей Кнышев.

— и еще получилось записать кучу дико интересного про советскую андеграундную, бытовую студенческую, торговцев самиздатом и всякие другие субкультуры, например, про песни на картошке об Анне Карениной и ее аборте, про то, как на Студии документального кино нелегально копировались учебники иврита, про то, как с компьютера Объединенного института ядерных исследований в Дубне печатали на принтере перевод книги про секс-просвещение, как cd с Борхесом и Маркесом торговали на вещевом рынке и какие глупые анекдоты рассказывали в Перми в девяностые…

Так что эта книга одновременно и в серию «Литературные памятники» годится, и в серию «Повседневная жизнь…»

Это было замечательно, делать такую книгу. Надеюсь, вам доставит такое же наслаждение ее читать. Давайте и дарите детям и подросткам, они, как оказалoсь, совершенно выпали из этой темы — кроме тех, кого “подсадили” на эти анекдоты родители, и это стало, кстати, еще одним мостиком теплых воспоминаний между ними.

Спасибо Валентине и Екатерине Доброхотовым-Майковым за то, что у вас такие замечательные и талантливые родители! Было ошеломительно интересно делать этот сборник и прикоснуться к их личностям. Огромная благодарность моему редактору в “Бомборе” Татьяна Коробкина, что она уже в который раз соглашается воплощать мои безумные идеи. Отдельное спасибо тем, кого я мучала бета-ридингом: Илья Симановский и Дмитрий Сичинава, ваши замечания крайне очень полезны, надо выпить. А также Владимиру Раевскому за энтузиазм и моральную поддержку. Отдельное спасибо всей редакции Живого Журнала за то, что вы поддерживаете меня все эти годы.

Вот здесь я перечислю еще тех людей, которые говорили с нами и в итоге появились на страницах книги, с огромной благодарностью:

Евгений Штейнер, Виктор Кротов и Яков Кротов, Екатерина Молоствова, Виктор Сукач, Галина Маневич, Юрий Клятис, Наталья Ким и Мира Миронова , Александр Беляев, Евгений Попов, Варвара Пономарева, Дмитрий Булатов, Ярослав Блантер, Михаил Боде-мл, Александр Иличевский, Денис Драгунский, скульптор Николай Ватагин, Виктор Нехезин, Михаил Мейлах, Марьяна Скуратовская, Алексей Кузнецов, Ольга Богомолова, Ксения Рождественская, Илья Крамник, Наталья Кузнецова, Сергей Капков из Союзмультфильма, мультипликатор Кирилл Федулов, божественный Роман Шмараков, Олег Овчинников, Денис Корсаков, Зоя и Константин Атисковы, Вадим Антонюк, Олег Петров, Александр Соркин, Алексей Алехин, Светлана Янкина, сам Павел Асс (Павел Николаевич Афонин), Лев Рубинштейн, художник-комиксист Алексей Никитин, Иоанна Ремнева, Маруся Воробьева, археолог Сергей Белецкий.

Онлайн-магазины:

https://www.labirint.ru/books/752399/

https://book24.ru/product/lev-tolstoy-ochen-lyubil-detey-psevdo-kharms-5612102/