 

Страны Европы в СБ ООН пригрозили Израилю

24.06.2020, 20:30, Новости дня

Европейские страны, входящие и избранные в Совет Безопасности ООН, заявили о готовности изменить отношения с Израилем в случае аннексии территорий Палестины.

«Аннексия имела бы негативные последствия для безопасности и стабильности в регионе, в том числе безопасности Израиля, что для нас не может быть вопросом обсуждения», – передает ТАСС текст заявления, сделанного от имени Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Норвегии и Великобритании.

Подчеркивается, что у этих стран сложились близкие отношения с Израилем и они хотели бы «продолжать конструктивную и всеобъемлющую работу в русле долгосрочной дружбы».

«Однако, принимая во внимание наши обязательства перед международным правом, аннексия будет иметь последствия для наших близких отношений с Израилем и не будет признана нами», – отметили представители стран.

В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта. После этого президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами.

Позднее Нетаньяху заявил, что основной датой для начала распространения суверенитета Израиля на территории Иудеи и Самарии остается 1 июля.

При этом, по данным СМИ, Израиль не начнет аннексию палестинских территорий без одобрения Вашингтона.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / В российской Назрани произошла перестрелка. Погибли четыре человека

18.06 / Представителя РФ вызвали в МИД Литвы

22.06 / Лукашенко поставил военным «железобетонную задачу»

25.04 / Коронавирус в Италии. Число новых случаев заражения и суточные потери продолжают снижаться

20.06 / Судья в США оценил ситуацию с книгой Болтона словами «лошади уже нет в стойле»

24.04 / В Украине к аппаратам ИВЛ подключены 103 больных COVID-19, в том числе один ребенок

18.05 / В селах Волгоградской области откроют 42 «Точки роста» в рамках нацпроекта «Образование»

06.05 / Facebook удалил около 100 учётных записей, связанных с Россией

03.06 / Экологи назвали возможные причины разлива топлива в Норильске

16.06 / ВНО могут перенести на август, проведение онлайн пока невозможно – Минобразования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска