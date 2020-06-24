Страны Европы в СБ ООН пригрозили Израилю
24.06.2020, 20:30, Новости дня
Европейские страны, входящие и избранные в Совет Безопасности ООН, заявили о готовности изменить отношения с Израилем в случае аннексии территорий Палестины.
«Аннексия имела бы негативные последствия для безопасности и стабильности в регионе, в том числе безопасности Израиля, что для нас не может быть вопросом обсуждения», – передает ТАСС текст заявления, сделанного от имени Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Норвегии и Великобритании.
Подчеркивается, что у этих стран сложились близкие отношения с Израилем и они хотели бы «продолжать конструктивную и всеобъемлющую работу в русле долгосрочной дружбы».
«Однако, принимая во внимание наши обязательства перед международным правом, аннексия будет иметь последствия для наших близких отношений с Израилем и не будет признана нами», – отметили представители стран.
В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта. После этого президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами.
Позднее Нетаньяху заявил, что основной датой для начала распространения суверенитета Израиля на территории Иудеи и Самарии остается 1 июля.
При этом, по данным СМИ, Израиль не начнет аннексию палестинских территорий без одобрения Вашингтона.
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