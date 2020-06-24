Ученые: Нахождение без головного убора под солнцем опасно для работы мозга

24.06.2020, 20:30, Разное

В Копенгагенском университете исследователи обнаружили, что длительное пребывание под солнцем без головного убора является опасным для работы мозга. К такому выводу эксперты пришли после исследования восьми здоровых участников.

В рамках научной работы мужчинам возрастом от 27 до 41 года нужно было пройти моторно-когнитивное тестирование. На теле добровольцев находились несколько специальных ламп. Участники демонстрировали плохие результаты во время излучения света на бока, область спины или головы. Это подтверждает, что под воздействием солнца могут нарушаться функции главного органа центральной нервной системы.

По мнению Ларса Найба, возглавляющего исследование, лучи солнца способны спровоцировать ухудшение двигательной и когнитивной деятельности. Полученные выводы следует взять на вооружение строителям, а также тем, кто работает в сельском хозяйстве и на транспорте. Еще один автор работы Андреас Флорис отметил, что для безопасности движения избежания риска непредвиденных ситуаций очень важно сохранение концентрации и избегание проблем с моторно-когнитивными функциями.