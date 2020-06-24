 

Бывший футболист “Халла” сделал второй в истории английского футбола каминг-аут

24.06.2020, 20:28, Новости дня

Бывший футболист английского клуба "Халл Сити" Томас Битти признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Случай 33-летнего спортсмена стал вторым в истории английского футбола за всю его историю.

"Легче сидеть в тишине, но для меня пришло время жить в правде. Я брат, сын, друг и я гей, — написал Битти в своем instagram. — Мне потребовалось много времени, чтобы принять то, кем я являюсь, и я благодарен всем, кто поддержал меня".

Признание Битти стало первым за предыдущие 30 лет. Первопроходцем в этом вопросе в английском футболе стал Джастин Фашану — бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Вест Хэма". Его признание датируется 1990 годом.



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