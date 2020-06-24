Путин вручил Госпремии тем, кто делает Россию великой державой

24.06.2020, 20:28, Новости дня

24 июня по случаю праздника президент РФ Владимир Путин вручил Государственные премии за 2019 год. Они присуждены за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также благотворительности, правозащитной и гуманитарной деятельности. Традиционно эта церемония проводится 12 июня, в День России. Но в планы вмешалась пандемия. Впрочем, если бы не она, список лауреатов тоже мог бы оказаться несколько иным.

Историческая церемония — впервые Государственную премию за достижения в области гуманитарной деятельности президент вручает врачу.

Валерий Вечорко — главврач одного из флагманов борьбы с короновирусом, знаменитой московской "пятнашки", больницы имени Филатова. Доктор, которого за эти месяцы мы научились узнавать по глазам и походке, сегодня в Кремле, в костюме.

"Меня сейчас переполняют огромные чувства: гордость за нашу страну, за медицинских работников, которые ежедневно, не жалея себя, самоотверженно, порой вдали от семьи продолжают борьбу за жизнь и здоровье наших пациентов", — признается Вечорко.

Ученые из Санкт-Петербурга Государственную премию получают за создание современных препаратов для лечения онкологии — сейчас все силы фармацевтов, конечно, отданы разработке вакцины от коронавируса.

"Эта напасть, которая называется коронавирус, мы ее обязательно победим. Нет никаких сомнений", — заверяет генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов.

Лауреаты рассажены в шахматном порядке, но разве это почтительное расстояние может отдалить их заслуги перед Отечеством?

"Те, кто находится сегодня здесь, в Кремле, безусловно, являются представителями различных отрядов, благодаря которым РФ может претендовать и по праву претендует на то, чтобы называться великой державой", — с удовольствием констатирует Владимир Путин на церемонии.

Впервые в день вручения Госпремии награждают и за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности, и в сфере благотворительности. Мария Большакова почти 20 лет возглавляет Союз семей военнослужащих России. Константин Хабенский отмечен как создатель благотворительного фонда; денежный эквивалент премии, 10 миллионов рублей, он отдает своим подопечным.

"Ни одно пожертвование, ни один закон, ни одна глобальная инициатива не имеет смысла, если в центре их идей не стоит человек и помощь человеку", — убежден Константин Хабенский.

Люди, а именно старожилы байкальской Сибири, в центре исследований этнографа из Иркутска Галины Медведевой.

Значок лауреата Государственной премии из рук президента сегодня получает и антрополог Андрей Головнев, директор Кунсткамеры, крупнейший специалист по культуре народов Севера.

"На Севере говорят, что в Арктике хорошо видно человека. Добавлю: из Арктики хорошо видно человечество", — говорит Андрей Головнев, который возглавляет Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого.

Издалека трансляцию церемонии награждения смотрит удостоенный награды за гуманитарную деятельность композитор Давид Тухманов — он живет в Израиле, границы пока закрыты.

А его главную песню, "День победы", запевают на Красной площади. Подхватывает вся Россия

"Меня выбрала судьба быть автором этой песни", — считает Давид Тухманов.

Признательность не только судьбе, но и учителям звучит сегодня из уст писателя, литературоведа, члена Совета по культуре и искусству при президенте РФ Валентина Курбатова.

"Вспоминаешь простое святое правило Льва Николаевича Толстого: "Делай, что должно, и пусть будет, как будет", — отмечает Валентин Курбатов.

О гении музыки Сергее Васильевиче Рахманинове говорит директор дома-музея композитора "Ивановка". Лауреат Государственной премии Александр Ермакова воссоздал не только усадьбу, но и неповторимую атмосферу русского дома.

"Если у вас есть в окружении сомневающиеся в силе и мощи России, пришлите их ко мне в Ивановку, мы с Сергеем Васильевичем сумеем их воспитать", — с иронией обещает Александр Ермаков.

Ученые из Новосибирска Михаил Предтеченский, Дмитрий Маркович, Владимир Меледин награждены за разработку технологии производства углеродных нанотрубок. Настоящий научно-технологический прорыв, обеспечивающий стратегическое преимущество России.

После церемонии награждения Путин пожелал всем успехов, выразил надежду на то, что жизнь восстановилась, но предупредил, что пока все равно нужно быть аккуратными.

В окружении лауреатов Государственной премии президент поднимает традиционный бокал шампанского.