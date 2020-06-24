Мнение: Какие соседи лучше, сколько россиян откладывают деньги и налог на богатых

24.06.2020, 20:10, Разное

1. Мне часто пишут, что богатые — моральные уроды, тогда как бедные потому и бедны, что поступают всегда порядочно, отказываясь от грязных способов заработка денег.

Предлагаю простой тест. Представьте, что вам предлагают постоянное служебное жильё в льготную ипотеку. Пока вы работаете, фирма выплачивает половину ипотеки за вас, а если вы внезапно увольняетесь, то дальше вы платите ипотеку уже сами. Вы понимаете, что квартиру выбираете надолго, лет на 15-20 как минимум.

В отделе кадров вам дают на выбор две одинаковых квартиры в десяти минутах ходьбы от места работы. Одна квартира расположена в доме мерзких буржуев: там живут мелкие лавочники, владельцы салонов красоты, менеджеры среднего звена и прочая сволота. Вторая квартира расположена в доме пролетариев, в котором жильё бесплатно раздавали малоимущим. Там живут нормальные люди, которые или получают маленькую зарплату, или сидят без работы, так как все рабочие места уже заняты родственниками жуликов и воров.

В каком доме вы предпочтёте получить квартиру, в буржуйском или в пролетарском?

2. Интересные выводы о связи уровня доходов с умением сберегать деньги:

https://www.rbc.ru/finances/17/06/2020/5ee91cc29a7947c2267cc5a9

Грамотное сберегательное поведение демонстрируют только 18% россиян, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (есть у РБК).

Эта часть жителей страны, получив доход, сначала старается отложить определенную сумму и только потом тратит деньги на повседневные нужды. Гораздо большая часть россиян поступает ровно наоборот: 39% сначала тратят деньги на текущие нужды, а откладывают то, что остается.

Еще 43% опрошенных заявили, что вовсе не откладывают средства, а тратят все, что получают.

Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства. С ростом доходов доля тех, кто сначала откладывает, а потом тратит, растет с 12% у самых бедных до 28% у тех, кто может позволить купить себе машину, квартиру и дачу. Однако доля тех, кто сначала тратит, а потом задумывается о сбережениях, также растет: с 13% у тех, кому не хватает на продукты, до 50% у самых состоятельных.

3. Итак, Владимир Путин вчера всё-таки поддержал введение в России повышенного налога на богатых. Рост, ставки, впрочем, довольно скромный. И обратите внимание, какими условиями это обставлено:

https://lenta.ru/news/2020/06/23/tax/

Президент России Владимир Путин поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для богатых плательщиков с высоким доходом. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам <…>

По словам главы государства, ставка налога для таких плательщиков составит 15 процентов вместо нынешних 13. При этом повышенная ставка будет применяться только к сумме дохода, превышающей пять миллионов рублей в год.

Полученные средства будут направляться на лечение детей с редкими орфанными (затрагивающими небольшую часть популяции) заболеваниями. В настоящее время семьи таких детей часто вынуждены собирать средства из внебюджетных источников, в том числе с помощью благотворительных фондов.