В Госдуме требуют судить грузинского журналиста по российским законам

24.06.2020, 19:55, Новости дня

В Госдуме вновь требуют наказать скандально известного грузинского журналиста Георгия Габунию, который 21 июня в прямом эфире опять оскорбил президента России Владимира Путина.

Данную инициативу озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. По его словам, «такие вещи необходимо пресекать», и что если это невозможно сделать по грузинским законам, то, в таком случае, необходимо применить российское законодательство.

«Есть статья об оскорблении представителя власти. Её надо применять, наверное, к этому как раз журналисту. Возбуждается уголовное дело, и просто запрашивается эта личность», – заявил в интервью российским СМИ Шерин.

Предыстория

Когда год назад Георгий Габуния в ходе своей авторской передачи на русском языке обругал президента Владимира Путина, депутаты Госдумы потребовали от грузинских властей принять меры против журналиста, включая его экстрадицию в РФ. Однако президент России тогда отклонил данную инициативу, заявив, что «много чести против таких возбуждать уголовные дела». Путин также заблокировал введение экономических санкций в отношении Грузии, которые предлагали российские депутаты.

Год спустя, 12 июня в Тбилиси был задержан уроженец Ингушетии, 38-летний Васамбег Бадриевич Боков, который, как утверждают СМИ, по заданию главы Чечни Рамзана Кадырова, планировал убийство Габунии.

Сам Кадыров опроверг информацию насчет того, что он является заказчиком убийства заявив, что «если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают». При этом Кадыров призвал Габунию, которого он продолжает считать «своим врагом», «встать на колени и попросить прощения».

Примечательно, что Служба госбезопасности Грузии подтвердила информацию о том, что арестованный россиянин готовил заказное убийство, но воздержалась от конкретики, не уточняя, на кого именно готовилось покушение.

Реакция в Тбилиси

Грузинская оппозиция считает, что «неприемлемая» риторика со стороны российских чиновников в отношение Грузии вызвана отсутствием соответствующей реакции со стороны официального Тбилиси.

В партии экс-президента Михаила Саакашвили убеждены, что власти должны по крайней мере осудить угрозы, озвученные Кадыровым и Шериным.

«Когда высокопоставленные чиновники угрожают… гражданину Грузии, и правительство Грузии – т. е. страны, гражданином которой является Георгий Габуния, – ничего на это не говорит, это ничто иное как карт-бланш для агрессора, для оккупанта, по созданию в будущем угрозу безопасности нашим жителям», – заявили в оппозиционной «Европейской Грузии».

При этом исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе считает, что «несерьезно» комментировать заявления насчет введения санкций или же возбуждения дела против гражданина Грузии, находящегося в Грузии, по российским законам.

При этом международное НПО «Европейский центр прессы и свободы медиа» призвало грузинское правительство обеспечить надлежащим образом безопасность журналиста оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Георгия Габунии.

«Ни один журналист не должен подвергаться угрозам или же оказаться перед риском в результате своей деятельности», – сказано в заявлении центра, опубликованном в Твиттере.

Мнение экспертов

Профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе считает, что высказывания Александра Шерина рассчитаны преимущественно на российскую аудиторию, отражают стремление этого думского депутата «выслужиться» перед президентом Путиным, а также являются попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем в России, в том числе вызванных эпидемией коронавируса.

«Неприемлемо, когда кому-либо угрожают, тем более влиятельные чиновники, но к сожалению, такова ситуация в сегодняшней России. Это было хорошо известно Габунии и он сделал свой личный выбор. В результате ему придется еще долго передвигаться с охраной, хотя теперь, после задержания подозреваемого киллера, осуществить такое преступление будет, скорее всего, нелегко», – считает эксперт.

Политолог Александр Микиашвили обращает внимание на то, что депутат Госдумы требует наказания для грузинского журналиста, предлагая уже «конкретный сценарий».

«Заявление Шерина интересно именно с точки зрения предложенного сценария расправы над неугодным журналистом. Он прямо говорит как это сделать, хотя в данном случае вряд ли российские власти нуждаются в инструкции: достаточно вспомнить, что во Всемирном индексе свободы прессы за 2020 год организации «Репортеры без границ», из 180 стран Россия находится на 149-ом месте, в то время как Грузия на 60-ом, что в свою очередь, также оставляет желать лучшего», – резюмировал Микиашвили.