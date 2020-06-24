Что приготовить: воздушный торт на основе меренги
24.06.2020, 19:54, Разное
Ингредиенты:
6 белков
240 г мелкого сахара
Ваниль
1 ч. л. крахмала
2 ч. л. яблочного уксуса
Способ приготовления:
1. Взбить белки в воздушную массу. Добавить к белкам уксус.
2. Сахар соединить с крахмалом и ванилью. Добавлять по паре ложек во взбивающиеся белки. Взбивать получившуюся массу нужно долго – 10 минут на самой большой мощности блендера.
3. Разогреть духовку до 120’С – режим горячий воздух.
4. Выпекать в течение часа, после оставить корж в выключенной духовке еще на час.
5. Подавать с кремом или взбитыми сливками и ягодами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет