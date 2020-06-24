Что приготовить: воздушный торт на основе меренги

24.06.2020, 19:54, Разное

Ингредиенты:

6 белков

240 г мелкого сахара

Ваниль

1 ч. л. крахмала

2 ч. л. яблочного уксуса

Способ приготовления:

1. Взбить белки в воздушную массу. Добавить к белкам уксус.

2. Сахар соединить с крахмалом и ванилью. Добавлять по паре ложек во взбивающиеся белки. Взбивать получившуюся массу нужно долго – 10 минут на самой большой мощности блендера.

3. Разогреть духовку до 120’С – режим горячий воздух.

4. Выпекать в течение часа, после оставить корж в выключенной духовке еще на час.

5. Подавать с кремом или взбитыми сливками и ягодами.

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Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)16 Июн 2020 в 7:33 PDT