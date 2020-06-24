Майкл Китон о новом фильме “Основатель”: “Создав “Макдоналдс”, Рэй Крок лишил еду культа”

24.06.2020, 19:54, Разное

В фильме “Основатель” Джона Ли Хэнкока (интервью с ним вы можете прочитать здесь) Майкл Китон изображает противоречивую фигуру Рэя Крока, который хотел изменить мир, продавая фастфуд. В 50-е в 52 года, когда другие спокойно уходили на пенсию, Крок украл идею у братьев Макдоналд и распространил ее по всей планете. Сейчас его компания стоит миллиарды долларов. Он умер в 84-м, пожертвовав большую часть заработанных денег на благотворительность. О том, кто он – герой или злодей, мы и поговорили с американским актером.

Майкл, что вас привлекло в роли Рэя?

Я вписался в проект, когда понял, что совсем не знаю историю Рэя Крока и братьев Макдоналдов. Когда растешь в Америке, ты думаешь, что все знаешь про “Макдоналдс”. Эти кафе ведь на каждом шагу. Ты был в них много раз. Но если копнуть глубже, выясняется, что все не то, чем кажется.

Что вас больше всего удивило в истории?

Она оказалась еще более интересной, поскольку это про свободный рынок и мужчину, который создал международный бренд. Он стал одним из первых людей, построивших глобальную компанию еще до того, как люди узнали, что это такое. Можно что угодно говорить о Кроке, но он интересный человек. Майкл Китон в фильме “Основатель”

Рэй начал заниматься “Макдоналдсом” в 52 года, а что он делал до этого?

Разное – играл на пианино, продавал миксеры, и в разном понемногу преуспел. На американском постере написано: “Человек, рискнувший всем и изменивший правила игры”. Когда я впервые увидел эту надпись над собой, я подумал: “Круто! Спасибо!” А потом такой: “Погодите, это же не про меня, а про Рэя”. (Смеется.) Я не против ассоциироваться с ним. Крок был сильным человеком. Порой у него что-то получалось, порой нет. Но он не сдавался и продолжал верить в себя и свои силы. Если честно, я уважаю молодого Рэя, который упорно трудился. Он очень много работал, был поглощен этим стремлением. Когда у него начало получаться, он стал другим человеком, которого я не уважаю, но это не мешало мне воплощать его на экране. И я не хочу, чтобы зрители любили моего героя в любом его проявлении. Я не переживаю по поводу того, как кто воспримет Крока, это их дело.

А как вы воспринимаете Рэя – он волк в курятнике, как описал его один из братьев в фильме, или гениальный предприниматель?

Он и то и другое. Многие оправдывают его так: “Он сделал то, что должен был сделать”. Но это не обязательно так. Не думаю, что Билл Гейтс сделал бы так. Или Говард Шульц. Интересную параллель помог мне провести мой ребенок: он сравнил Рэя с Цукербергом. Он тоже забрал идею у двух других парней и претворил ее в жизнь. Крок же предложил им вместе расширяться, а они не захотели, но вот потом он стал жесток. Кадр из фильма “Основатель”

Как вы думаете, он озлобился из-за них?

Отчасти. Кстати, нельзя сказать, что их совесть полностью чиста, потому что они хотели избавиться от него, но они не пытались действовать за пределами закона, так что в целом, они классные ребята! Ник Офферман и Джон Кэрролл Линч прекрасно их сыграли! Хотя многие сцены из фильма с ними, увы, вырезали.

В сценарии было все, что вам нужно, или пришлось проводить свое расследование?

Там было почти все. Но мне самому хотелось знать больше, чтобы точнее воплотить образ. Чем больше я изучал биографию Рэя, тем больше понимал, насколько достоверен сценарий. А еще забавный факт: когда я стал погружаться в героя, вокруг начали появляться люди, которые рассказывали о нем разные истории. Приведу пример. Одна из моих самых любимых строчек в сценарии (наверное, это многое обо мне говорит): “Если ты будешь тонуть, я засуну тебе шланг в горло”. Мой друг как-то использовал это выражение, причем еще раньше, до выхода фильма. Так вот Рэй реально произнес эти слова. Сценаристы ничего не выдумали. От осознания факта, что кто-то кому-то смог такое сказать, а я сейчас воспроизведу этот момент, мне еще больше понравилась эта фраза, я еще больше оценил сценарий. Это грубо, но драматично. Помните фильм “Одноглазые валеты”? Там Марлон Брандо говорит кому-то: “Такой грязной бродячей свиньи, как ты, не сыскать в целом свете!” До сих пор помню, как я это смотрел и удивлялся. А теперь я сам стал тем самым человеком, кто с экрана говорит такие вещи. Спросите любого актера – это дорогого стоит! Майкл Китон

Вы сказали, что уважали Рэя до определенного момента. Как думаете, почему многие зрители поддерживают Крока до конца?

Потому что он трудился не покладая рук. Он что-то делал. Он не боялся. И не отворачивался. На что-то ты реагируешь: “Рэй, ты правда должен это сделать?” А он не должен. И я буду ненавидеть себя, если сделаю это. Это же не диснеевский мультик, из которого мы взяли мать Терезу и окрасили в черный цвет. Это жизнь, в которой приходится делать выбор. Рэй его сделал. Тот выбор, который он сделал, я не одобряю. Но это все не отменяет того, что он интересный персонаж.

Мы с вами разговаривали после “Бердмэна”. Вы тогда сказали, что практически нет интересных ролей. С тех пор что-то поменялось?

Нет, ничего не поменялось, я до сих пор не вижу ничего интересного. Другие актеры скажут про меня: “Ну это не значит, что роли не интересны, это значит, что ему не интересно”. И тут я себя спрашиваю: “А интересно – это как?” Типа: хороший режиссер, пойду у него снимусь. Вот я взялся за роль в “Наемнике” вовсе не потому, что мне она показалась интересной, просто я таких людей еще не играл (заместитель директора ЦРУ, который обучает раздавленного горем секретного агента – Ред.). Нам даже пришлось немного переписать его реплики в сценарии.

А Рэя вам понравилось играть?

Да, очень! Он изменил мир. Понимаю, что из моих уст это звучит неубедительно, ведь я должен промоутировать фильм, но это правда.

Как менялось ваше понимание Рэя, пока вы снимались в этом фильме?

Я расскажу вам о моменте, когда я понял, что оно поменялось. Мы репетировали сцену, когда Рэй впервые приходит в “Макдоналдс” и получает пакет с гамбургером. Он оглядывается по сторонам и ищет столовые приборы, а их нет. Он в замешательстве. Перед ним паренек, который годится ему в сыновья. И он у него спрашивает: “Что мне делать дальше?” Просто представьте, как странно все это для него было, как сложно ему было это спросить.

А до этого гамбургеры не было принято есть руками?

Ничего не ели руками. Раньше было так: ты садился, а тебе приносили еду. Даже у бензоколонки была система, когда тебе приносили еду в машину, выдавая вилку с ножом. Когда он понял, что можно без этого, до него дошло: можно есть на ходу, еда не лишает тебя мобильности. Я могу делать, что угодно с едой, могу есть как хочу и где хочу: в парке на скамейке, дома на диване, а могу вообще не есть и выбросить ее. Он лишил еду культа. И после того, как я съел бургер, не надо мыть вилки и ножи. Сейчас звучит так просто, но тогда это было изобретательно, такого еще никто не делал, это было новшество. И оно урезало много расходов. Кадр из фильма “Основатель”

Этот фильм заставил вас пересмотреть свое отношение к еде?

Я всегда говорил: тот, кто сможет ускорить процесс потребления здоровой еды, будет успешен. Я ем здоровую еду. Но здоровая еда всегда была дорогой для обычного человека. Я действительно интересуюсь проблемой экологии, как и мои друзья – Марк Руффало, Леонардо Ди Каприо и многие другие. Много лет назад я был на ралли, где одного известного актера попросили рассказать о пользе здоровой еды. Он хороший парень, просто не понимал, о чем говорил, встал и сказал: “Я требую, чтобы нам продавали только органические яблоки”. За эко-еду люди заплатят в четыре раза больше, у многих просто нет таких денег. Если у тебя есть такие деньги, то надо понимать, что у других их может не быть. Только недавно начало все выравниваться. Если бы вы мне тогда сказали, что так будет, я бы не поверил. Я бы никогда не поверил, что появится здоровый фастфуд, вроде Chipotle. Никогда бы не подумал, что можно сделать что-то качественно и быстро.

“Макдоналдс” ответил всего одной фразой на фильм: “Рэй Крок – успешный, талантливый, потрясающий человек, неудивительно, что кто-то снял кино о его жизни”. А как люди в компании на самом деле восприняли этот фильм? Негативно или положительно?

Не знаю. Вообще, в картине компания не изображена плохой, как в той же “Нации фастфуда”, после просмотра которой кажется, что “Макдоналдс” специально гробит людей, чтобы увеличить расходы на медицинские услуги.