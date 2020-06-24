Майкл Китон о новом фильме “Основатель”: “Создав “Макдоналдс”, Рэй Крок лишил еду культа”
24.06.2020, 19:54, Разное
В фильме “Основатель” Джона Ли Хэнкока (интервью с ним вы можете прочитать здесь) Майкл Китон изображает противоречивую фигуру Рэя Крока, который хотел изменить мир, продавая фастфуд. В 50-е в 52 года, когда другие спокойно уходили на пенсию, Крок украл идею у братьев Макдоналд и распространил ее по всей планете. Сейчас его компания стоит миллиарды долларов. Он умер в 84-м, пожертвовав большую часть заработанных денег на благотворительность. О том, кто он – герой или злодей, мы и поговорили с американским актером.
Майкл, что вас привлекло в роли Рэя?
Я вписался в проект, когда понял, что совсем не знаю историю Рэя Крока и братьев Макдоналдов. Когда растешь в Америке, ты думаешь, что все знаешь про “Макдоналдс”. Эти кафе ведь на каждом шагу. Ты был в них много раз. Но если копнуть глубже, выясняется, что все не то, чем кажется.
Что вас больше всего удивило в истории?
Она оказалась еще более интересной, поскольку это про свободный рынок и мужчину, который создал международный бренд. Он стал одним из первых людей, построивших глобальную компанию еще до того, как люди узнали, что это такое. Можно что угодно говорить о Кроке, но он интересный человек.Майкл Китон в фильме “Основатель”
Рэй начал заниматься “Макдоналдсом” в 52 года, а что он делал до этого?
Разное – играл на пианино, продавал миксеры, и в разном понемногу преуспел. На американском постере написано: “Человек, рискнувший всем и изменивший правила игры”. Когда я впервые увидел эту надпись над собой, я подумал: “Круто! Спасибо!” А потом такой: “Погодите, это же не про меня, а про Рэя”. (Смеется.) Я не против ассоциироваться с ним. Крок был сильным человеком. Порой у него что-то получалось, порой нет. Но он не сдавался и продолжал верить в себя и свои силы. Если честно, я уважаю молодого Рэя, который упорно трудился. Он очень много работал, был поглощен этим стремлением. Когда у него начало получаться, он стал другим человеком, которого я не уважаю, но это не мешало мне воплощать его на экране. И я не хочу, чтобы зрители любили моего героя в любом его проявлении. Я не переживаю по поводу того, как кто воспримет Крока, это их дело.
А как вы воспринимаете Рэя – он волк в курятнике, как описал его один из братьев в фильме, или гениальный предприниматель?
Он и то и другое. Многие оправдывают его так: “Он сделал то, что должен был сделать”. Но это не обязательно так. Не думаю, что Билл Гейтс сделал бы так. Или Говард Шульц. Интересную параллель помог мне провести мой ребенок: он сравнил Рэя с Цукербергом. Он тоже забрал идею у двух других парней и претворил ее в жизнь. Крок же предложил им вместе расширяться, а они не захотели, но вот потом он стал жесток.Кадр из фильма “Основатель”
Как вы думаете, он озлобился из-за них?
Отчасти. Кстати, нельзя сказать, что их совесть полностью чиста, потому что они хотели избавиться от него, но они не пытались действовать за пределами закона, так что в целом, они классные ребята! Ник Офферман и Джон Кэрролл Линч прекрасно их сыграли! Хотя многие сцены из фильма с ними, увы, вырезали.
В сценарии было все, что вам нужно, или пришлось проводить свое расследование?
Там было почти все. Но мне самому хотелось знать больше, чтобы точнее воплотить образ. Чем больше я изучал биографию Рэя, тем больше понимал, насколько достоверен сценарий. А еще забавный факт: когда я стал погружаться в героя, вокруг начали появляться люди, которые рассказывали о нем разные истории. Приведу пример. Одна из моих самых любимых строчек в сценарии (наверное, это многое обо мне говорит): “Если ты будешь тонуть, я засуну тебе шланг в горло”. Мой друг как-то использовал это выражение, причем еще раньше, до выхода фильма. Так вот Рэй реально произнес эти слова. Сценаристы ничего не выдумали. От осознания факта, что кто-то кому-то смог такое сказать, а я сейчас воспроизведу этот момент, мне еще больше понравилась эта фраза, я еще больше оценил сценарий. Это грубо, но драматично. Помните фильм “Одноглазые валеты”? Там Марлон Брандо говорит кому-то: “Такой грязной бродячей свиньи, как ты, не сыскать в целом свете!” До сих пор помню, как я это смотрел и удивлялся. А теперь я сам стал тем самым человеком, кто с экрана говорит такие вещи. Спросите любого актера – это дорогого стоит!Майкл Китон
Вы сказали, что уважали Рэя до определенного момента. Как думаете, почему многие зрители поддерживают Крока до конца?
Потому что он трудился не покладая рук. Он что-то делал. Он не боялся. И не отворачивался. На что-то ты реагируешь: “Рэй, ты правда должен это сделать?” А он не должен. И я буду ненавидеть себя, если сделаю это. Это же не диснеевский мультик, из которого мы взяли мать Терезу и окрасили в черный цвет. Это жизнь, в которой приходится делать выбор. Рэй его сделал. Тот выбор, который он сделал, я не одобряю. Но это все не отменяет того, что он интересный персонаж.
Мы с вами разговаривали после “Бердмэна”. Вы тогда сказали, что практически нет интересных ролей. С тех пор что-то поменялось?
Нет, ничего не поменялось, я до сих пор не вижу ничего интересного. Другие актеры скажут про меня: “Ну это не значит, что роли не интересны, это значит, что ему не интересно”. И тут я себя спрашиваю: “А интересно – это как?” Типа: хороший режиссер, пойду у него снимусь. Вот я взялся за роль в “Наемнике” вовсе не потому, что мне она показалась интересной, просто я таких людей еще не играл (заместитель директора ЦРУ, который обучает раздавленного горем секретного агента – Ред.). Нам даже пришлось немного переписать его реплики в сценарии.
А Рэя вам понравилось играть?
Да, очень! Он изменил мир. Понимаю, что из моих уст это звучит неубедительно, ведь я должен промоутировать фильм, но это правда.
Как менялось ваше понимание Рэя, пока вы снимались в этом фильме?
Я расскажу вам о моменте, когда я понял, что оно поменялось. Мы репетировали сцену, когда Рэй впервые приходит в “Макдоналдс” и получает пакет с гамбургером. Он оглядывается по сторонам и ищет столовые приборы, а их нет. Он в замешательстве. Перед ним паренек, который годится ему в сыновья. И он у него спрашивает: “Что мне делать дальше?” Просто представьте, как странно все это для него было, как сложно ему было это спросить.
А до этого гамбургеры не было принято есть руками?
Ничего не ели руками. Раньше было так: ты садился, а тебе приносили еду. Даже у бензоколонки была система, когда тебе приносили еду в машину, выдавая вилку с ножом. Когда он понял, что можно без этого, до него дошло: можно есть на ходу, еда не лишает тебя мобильности. Я могу делать, что угодно с едой, могу есть как хочу и где хочу: в парке на скамейке, дома на диване, а могу вообще не есть и выбросить ее. Он лишил еду культа. И после того, как я съел бургер, не надо мыть вилки и ножи. Сейчас звучит так просто, но тогда это было изобретательно, такого еще никто не делал, это было новшество. И оно урезало много расходов.Кадр из фильма “Основатель”
Этот фильм заставил вас пересмотреть свое отношение к еде?
Я всегда говорил: тот, кто сможет ускорить процесс потребления здоровой еды, будет успешен. Я ем здоровую еду. Но здоровая еда всегда была дорогой для обычного человека. Я действительно интересуюсь проблемой экологии, как и мои друзья – Марк Руффало, Леонардо Ди Каприо и многие другие. Много лет назад я был на ралли, где одного известного актера попросили рассказать о пользе здоровой еды. Он хороший парень, просто не понимал, о чем говорил, встал и сказал: “Я требую, чтобы нам продавали только органические яблоки”. За эко-еду люди заплатят в четыре раза больше, у многих просто нет таких денег. Если у тебя есть такие деньги, то надо понимать, что у других их может не быть. Только недавно начало все выравниваться. Если бы вы мне тогда сказали, что так будет, я бы не поверил. Я бы никогда не поверил, что появится здоровый фастфуд, вроде Chipotle. Никогда бы не подумал, что можно сделать что-то качественно и быстро.
“Макдоналдс” ответил всего одной фразой на фильм: “Рэй Крок – успешный, талантливый, потрясающий человек, неудивительно, что кто-то снял кино о его жизни”. А как люди в компании на самом деле восприняли этот фильм? Негативно или положительно?
Не знаю. Вообще, в картине компания не изображена плохой, как в той же “Нации фастфуда”, после просмотра которой кажется, что “Макдоналдс” специально гробит людей, чтобы увеличить расходы на медицинские услуги.
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