 

На Украине оспорили запрет на выезд в Россию без загранпаспорта

24.06.2020, 19:53, Новости дня

В Окружной административный суд Киева поступило два иска к кабинету министров Украины с целью обжалования постановления, которое запрещает въезд в Россию по внутренним паспортам, без загранпаспорта, сообщили в пресс-службе суда.

«В частности, истцы просят суд признать противоправным и недействительным постановление КМУ от 18 декабря 2019 года №1056 «О действии отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

Там напомнили, что, в соответствии с упомянутым документом, украинцам с 1 марта 2020 года запрещено въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении для детей до 16 лет, а для выезда в Россию украинцам требуется загранпаспорт.

На данный момент суд решает вопрос об открытии производств по этим искам.

Гражданам РФ правительство Украины запретило въезжать по внутренним паспортам еще в 2015 году.

Между тем, действие внутренних паспортов граждан Украины в РФ сохраняется.



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