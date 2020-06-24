Мнение: Уменьшить вдвое

24.06.2020, 19:52, Разное

Вице-премьер Голикова в понедельник на программе Познера сообщила, что к 24 году возможно снизить уровень бедности вдвое. По всей видимости, заявление Голиковой – просто агитационный ход перед "всенародным голосованием", так как выглядит оно весьма странно.

Проблема в том, что нет единого критерия бедности, а привычка скрывать реальные проблемы за плохо подобранными синонимами (взрыв-хлопок, наводнение – подтопление, авиакатастрофа – жесткая посадка и так далее) не позволяет точно понять, о чем идет речь. Ко всему прочему, критерии бедности вообще достаточно размыты, и разные методики могут давать существенно различающиеся между собой результаты.

В России, кстати,есть довольно четкое определение среднего класса. Оно дано в распоряжении правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018) "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года" В нем четко указано, что средний класс отсчитывается от среднедушевого дохода в шесть минимальных окладов. Других столь же внятных определений нет. Ну, слова Путина про 17 тысяч рублей упоминать смысла нет, так как они взяты с потолка, да и содержательно выглядят форменным издевательством.

6 минимальных окладов – это 72 тысячи рублей в месяц на человека. Семья из 4 человек должна получать не менее 300 тысяч в месяц, чтобы считаться средним классом. То есть, при среднедушевом доходе в 72 тысячи человек точно не попадает в категорию бедных.

Проблема в том, что у нас бедными называют тех, кто получает доход ниже прожиточного минимума. Хотя на самом деле эта категория должна называться нищими и никак иначе. И раз так, то логика подводит ко вполне здравому предположению: бедный в России – это тот, чей доход находится в диапазоне от 12 до 72 тысяч рублей в месяц. Среднедушевой, конечно. То есть, семья из 4 человек с доходом до 48 тысяч – это семья нищих, от 48 тысяч до 300 тысяч – бедные. Видимо, именно их число, как полагает Голикова, к 2024 году удастся уменьшить вдвое.

Но в том и дело, что подавляющее большинство граждан России в такой логике – бедные или нищие. Их порядка 80% от общего числа населения, а если учесть карантинную катастрофу, то наверняка это число увеличилось. Логично спросить – как именно Голикова предполагает уменьшить вдвое это число. За счет чего или за счет кого. Чудес не бывает – экономика страны рухнула. Как в силу системных причин, так и в связи с карантинными мероприятиями, разумность которых вызывает очень большие вопросы. Вместе с экономикой существенно осложнилась ситуация и с экспортными поступлениями – здесь уже вовсю работает внешний фактор.

Скорее всего, обещание Голиковой в рамках сегодняшней модели нереализуемо в принципе. Проще говоря – она лжет. При этом она знает, что она лжет, мы знаем, что она знает, что она лжет. И она прекрасно понимает, что мы знаем, что она знает… ну и так далее. Но тут стряслось голосование по поправкам, а потому всем чиновникам дано указание натянуть на лицо бодрое выражение и рассказывать о светлых далях и перспективах. Выполнять все эти обещания никто не будет – во-первых, потому что не с чего, а во-вторых – а зачем?