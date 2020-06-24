Ефремов после ДТП был вынужден выставить на продажу дом

24.06.2020, 19:48, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом после смертельного ДТП в центре Москвы выставил на продажу дом в Прибалтике, пишут СМИ.

По информации «Комсомольской правды», в собственности Ефремова находятся два дома близ Юрмалы, недвижимость расположена на большом участке. Как информирует издание, на момент покупки стоимость каждой виллы составляла от 200 до 300 тыс. евро (около 15 млн рублей).

Сейчас Ефремов продает один из домов за 50 млн рублей, говорится в статье.

По информации СМИ, часть денег планируется направить на выплату компенсации семье погибшего Сергея Захарова, на остальное будут жить жена и дети актера, если он сядет в тюрьму.

Отметим, что семья Захарова неоднократно публично отказывалась от получения компенсации со стороны Ефремова.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщал, что юридические представители Ефремова больше не будут предлагать семье Захарова денежную компенсацию, ее размер теперь предстоит определить суду.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.

Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок.