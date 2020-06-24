Госдеп раскрыл итоги переговоров РФ и США в Вене

24.06.2020, 19:48, Новости дня

Переговоры в Вене позволили РФ и Соединенным Штатам продвинуться вперед в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения, сообщил спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Наши дискуссии в Вене <…> с россиянами были продуктивными, и они, я думаю, продвинули нас вперед в понимании вопросов, в которых мы можем работать совместно, а также тех вопросов, которые могут до сих пор разделять нас», – приводит его слова ТАСС.

Биллингсли заявил, что США не видят вариантов для введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены договором РСМД. «Говоря по-простому, этого (моратория) не будет», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом он указал, что Китай не ограничен никакими договорами в этой области. «Мы тоже не собираемся (ограничивать себя)», – сказал спецпредставитель.

Ранее Биллингсли оценил консультации в Вене как очень конструктивные.

В среду The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа сохраняет открытой возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

В понедельник представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).