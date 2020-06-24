Мнение: Подстава на железной дороге

24.06.2020, 19:45, Разное

У Кунгурова супертекст, не могу не перепостить. Достали уже знаменитости, надо за простых работяг вступаться. Обратил еще внимание, потому что все-таки к РЖД неровно дышу, как-никак, около 300 фокус-групп с железнодорожниками по всей стране – не шутка.

Отрывок:

“….для всякого начальника-вора честный подчиненный – как бельмо на глазу, как ком в горле, как заноза в заднице. Проблема заключалась в том, что уволить Романа Федоровича было невозможно – слишком уж безупречный он был работник, кроме поощрений, в личном деле ничего нет. Но разве это проблема? В Ростовской области можно «уволить» любого человека (простолюдина я имею в виду) за 200 тысяч рублей. Именно таков базовый тариф на возбуждение сфабрикованного уголовного дела.

Подчеркиваю – любого человека за три тысячи долларов по текущему курсу можно по ментовско-уголовному жаргону «убрать с трассы». Баданин же решил убить трех зайцев сразу – избавиться от Папулина, который провинился тем, что отказался шестерить на пахана, списать на него свои же грехи и преподать урок другим подчиненным: мол вот как я могу с любым из вас поступить, если захочу. Логично, ведь отношения в преступном сообществе держатся на страхе. Уже в августе 2017 г. Баданин на одном из совещаний открыто заявил: «Папулина Антошка скоро посадит по моей просьбе». Антошка – это какой-то ментовский чин в линейном управлении МВД, то ли баданинский подельник, то ли его крыша. На официальном сайте я смог найти только одного «весомого» Антошку. Это, по всей видимости, врио заместителя начальника УТ МВД России по СКФО – начальника Следственного управления подполковник юстиции Антон Геннадьевич Липунов.

Папулину доброжелатели передали аудиозапись совещания, в ходе которого Баданин угрожал расправой, но тот удивленно пожал плечами: мол, жути босс нагоняет, за что меня сажать? Ну, а в октябре произошло все, как я описывал в пространном предисловии, только гораздо жестче: для пресечения «преступной деятельности папулинской ОПГ» прибыли три автобуса с вооруженными автоматами омоновцами, с пяти утра обыски шли по 12 адресам у предполагаемых «подельников» Папулина (не обыскивали только жилище Баданина, что какбэ намекаэ). Это известная мусорская тактика – вломиться в дом с автоматчиками и собаками, взять человека тепленького из постели и поставить вопрос ребром: или ты даешь нужные показания (оговариваешь, кого скажем) и проходишь по делу свидетелем, или становишься подельником.

Ну, да, вы знаете, какие аргументы у оперов и следователей: братан, зачем тебе ломать жизнь, мы же знаем, что ты ни в чем не виноват, мы хотим тебе помочь, у тебя семья-дети-карьера-ипотека. Ой, кстати, а что это за пакетик с белым веществом в комоде? Не знаешь? Вот и мы не знаем, но экспертиза установит. Так как порешаем насчет показаний?…

В общем, в результате таких оперативно-следственных мероприятий мусора слепили дело о преступной группировке в составе нескольких лиц (не знакомых между собой, но какое это имеет значение?), которые по предварительному сговору совершили хищение и построили подъездные пути к щебеночному заводу возле станции Сулин. Потом вялое следствие, скорый суд и долгий срок…” и т.д.

https://kungurov.livejournal.com/270584.html

Ну и комменты там – как и везде, образцово лакейские: все, естественно, тут же бросились искать, в чем же можно обвинить ЖЕРТВУ. Это особенность российской реакции на несправедливость – очень подлая, конечно, реакция. Ну об этом у меня еще будет целая линия постов.