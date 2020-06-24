 

Мнение: Раскрашенная история Марины Амарал

24.06.2020, 19:42, Разное

Исторические черно-белые фотографии середины XIX – середины XX века после процесса колоризации выполненной фотографом Мариной Амарал.

Раскрашенная история Марины Амарал


Профессиональный стрелок Фиби Энн Мози. 1860-1926. Зарабатывала на жизнь меткой стрельбой в различных представлениях посвященных Дикому Западу в конце XIX века.


Банановые доки Ист-Ривер. Нью-Йорк. Конец XIX-начало XX века.


Рабы в Бразилии. 1869-й год.


Представители коренных народов Канады. 1910-й год.


Карнавал в Бразилии. 1969-й год.


Австралийцы из АНЗАК на Западном фронте.1918-й год.


Кельнский Собор после бомбардировок союзников.


Высадка в Нормандии. Июнь 1944-го года.


Дуайт Эйзенхауэр общается с парашютистами.


Посадка в планеры перед выброской в Нормандии.


Сверим часы.


Солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии. 5 июня 1944-го года.


Британские парашютисты из 6-й воздушно-десантной дивизии.


Высадка на пляже.


Спасение солдат с уничтоженных немцами высадочных средств.


Погибшие при высадке.


Раненые.


20 июня 1944. Нормандия.


Пленные немцы в 6,5 км к западу от Омаха-Бич.


Морской пехотинец на острове Сайпан. 1944-й год.


Ветераны Великой Армии Наполеона и Императорской Гвардии. На этой фотографии ветеран 23-го гренадерского полка.
Сегодня кстати годовщина вторжения Наполеона в Россию. 24 июня 1812 года войска Великой Армии перешли Неман. Началась Отечественная Война 1812 года.


Дюпон Фурье. 1-й гусарский полк
Фотографии были сделаны в 50х годах XIX века.


Мамелюк в форме 1813 года.


Марешаль де Логис. 7-й гусарский полк.


Егерь из 24-го егерского полка.


Майре. 7-й гусарский полк.


Мобан. Трубач 13-го драгунского полка и 8-го драгунского полка при 1-й и 2-й реставрациях.


Шмитт. Егерь из 2-го егерского полка.


Тария. Сержант-гренадер Императорской Гвардии. 1809-1815.


Верлинде. 2-й гвардейский уланский полк.


Витри. Garde departementale


Эскадрилья Таксиги. Италия. Март 1945.


Эммигранты в США на острове Эллис. 1907-й год. Албанский солдат.


Эмигрантка из Эльзаса.


Казак из Росси.


Женщина с Гваделупы.


Датчанин.


Дети из Лапландии.


Женщина из Италии.


Алжирец.


Румынка.


Греческий священник.


Женщина из Рутении.


Румын.


Шведка в норвежском национальном костюме.


Еще один румын.


Эмигрантка из Финляндии.


Женщина из Голландии.


Король Эдуард VII и царь Николай II. 1908-й год. Яхта "Штандарт".


Иван Рыбалко. Освенцим. Погиб в концлагере.


Герш Зискинд. Освенцим. Погиб в 1942 году.


Норберт Гушецки и его сыновья. Все погибли в Освенциме.


Юзефа Газовская. Использовалась как подопытная для заражения тифом и других "экспериментов". Смогла выжить в Освенциме.


Янина Новак. Один раз удачно бежала из Освенцима. Была поймана. Снова возвращена в Освенцим. Но тем не менее, смогла дожить до конца войны.


Титаник покидает порт. 1912-й год.


Гитлер с охраной в "Волчьем Логове".


Побережье Джерси. 1905-й год.


Вестминстерский мост. 1918-й год.


Педро II. Последний император Бразилии.


Владимир Ленин.


Окинава. 1945-й.


Немецкий солдат. Первая мировая войны.


Снайпер из 6-й британской воздушно-десантной дивизии. Арденны. 14 января 1945 года.


Президент Линкольн во время сражения при Антиетаме. 1862-й год.


Король Георг V. 1914-й.


Солдаты 50-й дивизии в Нормандии.


Солдаты с индейскими предками наносят боевую раскраску перед высадкой.


Маршал Авиации Ли-Мэллори.


Австралийские солдаты. Новая Гвиния. 1943-й год.


Пляж в Нормандии.


Хо Ши Мин.


Эмилио Запата. Лидер Мексиканской Революции.


Военная полиция США за чтением газеты с новостью о капитуляции Германии.


Генерал вермахта Антон Достлер перед расстрелом. 1945-й.


Мария Склодовская-Кюри в своей лаборатории. 1912-й год.


Авраам Линкольн. 1860-й.


Царь Николай II с семьей. 1916-й год.


Свадьба Джона Кеннеди. 1953-й год.


Изобретатель Александр Белл. 1907-й.


Герман Геринг перед судом Нюрнбергского Трибунала. 1946-й.


Джек Корнуэлл. В 16 лет погиб в Ютландской битве.


Школа для черных в Кентукки. 1916-й.


Великая Княгиня Анастасия Николаевна. 1906-й.


Французская пехота. Битва на Сомме. 1916-й.


Британцы на Сомме.


Хиросима. 1945-й.


Коронация Елизаветы II. 1953-й.


Убийство Ли Харви Освальда.


Отто фон Бисмарк. 1871-й.


Сикхи в рядах вермахта.


Теодор Рузвельт


Руби Бридж посещает школу для белых в сопровождении охраны. 1963-й год.


Принцесса Елизавета. 1940-й.


Жители еврейского гетто.


Гитлер в Париже. 1940-й.


Немецкие солдаты в противогазах.


Семилетняя девочка-беженка из Мадрида. Гражданская война в Испании. 1938-й год.


Летающие Тигры. Американская эскадрилья развернутая в Китае после Перл-Харбора.


Мартин Лютер Кинг.


Французский солдат.


Освенцим.


Операция в Камбодже после американской бомбардировки. 1970-й год.


Кавалеристы на отдыхе 60-е годы XIX века.


Великая Депрессия в Австралии. Дети в очереди за супом. 1934-й.


Финские солдаты. 30 июня 1944 года.


Полярный исследователь Роберт Скотт.


Братья Райт. 1903-й.


Американские и французские солдаты в церкви. Сентябрь 1918-го года.


Альберт Эйнштейн.


Участники конференции по квантовой механике. 1927-й год. Среди них Эйншейтн, Мария Склодовская-Кюри и Нильс Бор.
Среди 29 человек на фото 17 получили Нобелевскую премию.


Григорий Распутин.


Китаец ест рис. 1901-й.


Чарли Чаплин на Уолл-Стрит. 1918-й.

Блог Марины Амарал – https://marinamaral.com/about/

Если интересно, пишите, сделаю еще одну подборку. Уж больно много там такой годноты.

Источник: Colonel Cassad



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