Мнение: Раскрашенная история Марины Амарал

24.06.2020, 19:42, Разное

Исторические черно-белые фотографии середины XIX – середины XX века после процесса колоризации выполненной фотографом Мариной Амарал.

Раскрашенная история Марины Амарал



Профессиональный стрелок Фиби Энн Мози. 1860-1926. Зарабатывала на жизнь меткой стрельбой в различных представлениях посвященных Дикому Западу в конце XIX века.



Банановые доки Ист-Ривер. Нью-Йорк. Конец XIX-начало XX века.



Рабы в Бразилии. 1869-й год.



Представители коренных народов Канады. 1910-й год.



Карнавал в Бразилии. 1969-й год.



Австралийцы из АНЗАК на Западном фронте.1918-й год.



Кельнский Собор после бомбардировок союзников.



Высадка в Нормандии. Июнь 1944-го года.



Дуайт Эйзенхауэр общается с парашютистами.



Посадка в планеры перед выброской в Нормандии.



Сверим часы.



Солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии. 5 июня 1944-го года.



Британские парашютисты из 6-й воздушно-десантной дивизии.



Высадка на пляже.



Спасение солдат с уничтоженных немцами высадочных средств.



Погибшие при высадке.



Раненые.



20 июня 1944. Нормандия.



Пленные немцы в 6,5 км к западу от Омаха-Бич.



Морской пехотинец на острове Сайпан. 1944-й год.



Ветераны Великой Армии Наполеона и Императорской Гвардии. На этой фотографии ветеран 23-го гренадерского полка.

Сегодня кстати годовщина вторжения Наполеона в Россию. 24 июня 1812 года войска Великой Армии перешли Неман. Началась Отечественная Война 1812 года.



Дюпон Фурье. 1-й гусарский полк

Фотографии были сделаны в 50х годах XIX века.



Мамелюк в форме 1813 года.



Марешаль де Логис. 7-й гусарский полк.



Егерь из 24-го егерского полка.



Майре. 7-й гусарский полк.



Мобан. Трубач 13-го драгунского полка и 8-го драгунского полка при 1-й и 2-й реставрациях.



Шмитт. Егерь из 2-го егерского полка.



Тария. Сержант-гренадер Императорской Гвардии. 1809-1815.



Верлинде. 2-й гвардейский уланский полк.



Витри. Garde departementale



Эскадрилья Таксиги. Италия. Март 1945.



Эммигранты в США на острове Эллис. 1907-й год. Албанский солдат.



Эмигрантка из Эльзаса.



Казак из Росси.



Женщина с Гваделупы.



Датчанин.



Дети из Лапландии.



Женщина из Италии.



Алжирец.



Румынка.



Греческий священник.



Женщина из Рутении.



Румын.



Шведка в норвежском национальном костюме.



Еще один румын.



Эмигрантка из Финляндии.



Женщина из Голландии.





Король Эдуард VII и царь Николай II. 1908-й год. Яхта "Штандарт".



Иван Рыбалко. Освенцим. Погиб в концлагере.



Герш Зискинд. Освенцим. Погиб в 1942 году.



Норберт Гушецки и его сыновья. Все погибли в Освенциме.



Юзефа Газовская. Использовалась как подопытная для заражения тифом и других "экспериментов". Смогла выжить в Освенциме.



Янина Новак. Один раз удачно бежала из Освенцима. Была поймана. Снова возвращена в Освенцим. Но тем не менее, смогла дожить до конца войны.



Титаник покидает порт. 1912-й год.



Гитлер с охраной в "Волчьем Логове".



Побережье Джерси. 1905-й год.



Вестминстерский мост. 1918-й год.



Педро II. Последний император Бразилии.



Владимир Ленин.



Окинава. 1945-й.



Немецкий солдат. Первая мировая войны.



Снайпер из 6-й британской воздушно-десантной дивизии. Арденны. 14 января 1945 года.



Президент Линкольн во время сражения при Антиетаме. 1862-й год.



Король Георг V. 1914-й.



Солдаты 50-й дивизии в Нормандии.



Солдаты с индейскими предками наносят боевую раскраску перед высадкой.



Маршал Авиации Ли-Мэллори.



Австралийские солдаты. Новая Гвиния. 1943-й год.



Пляж в Нормандии.



Хо Ши Мин.



Эмилио Запата. Лидер Мексиканской Революции.



Военная полиция США за чтением газеты с новостью о капитуляции Германии.



Генерал вермахта Антон Достлер перед расстрелом. 1945-й.



Мария Склодовская-Кюри в своей лаборатории. 1912-й год.



Авраам Линкольн. 1860-й.



Царь Николай II с семьей. 1916-й год.



Свадьба Джона Кеннеди. 1953-й год.



Изобретатель Александр Белл. 1907-й.



Герман Геринг перед судом Нюрнбергского Трибунала. 1946-й.



Джек Корнуэлл. В 16 лет погиб в Ютландской битве.



Школа для черных в Кентукки. 1916-й.



Великая Княгиня Анастасия Николаевна. 1906-й.



Французская пехота. Битва на Сомме. 1916-й.



Британцы на Сомме.



Хиросима. 1945-й.



Коронация Елизаветы II. 1953-й.



Убийство Ли Харви Освальда.



Отто фон Бисмарк. 1871-й.



Сикхи в рядах вермахта.



Теодор Рузвельт



Руби Бридж посещает школу для белых в сопровождении охраны. 1963-й год.



Принцесса Елизавета. 1940-й.



Жители еврейского гетто.



Гитлер в Париже. 1940-й.



Немецкие солдаты в противогазах.



Семилетняя девочка-беженка из Мадрида. Гражданская война в Испании. 1938-й год.



Летающие Тигры. Американская эскадрилья развернутая в Китае после Перл-Харбора.



Мартин Лютер Кинг.



Французский солдат.



Освенцим.



Операция в Камбодже после американской бомбардировки. 1970-й год.



Кавалеристы на отдыхе 60-е годы XIX века.



Великая Депрессия в Австралии. Дети в очереди за супом. 1934-й.



Финские солдаты. 30 июня 1944 года.



Полярный исследователь Роберт Скотт.



Братья Райт. 1903-й.



Американские и французские солдаты в церкви. Сентябрь 1918-го года.



Альберт Эйнштейн.



Участники конференции по квантовой механике. 1927-й год. Среди них Эйншейтн, Мария Склодовская-Кюри и Нильс Бор.

Среди 29 человек на фото 17 получили Нобелевскую премию.



Григорий Распутин.



Китаец ест рис. 1901-й.



Чарли Чаплин на Уолл-Стрит. 1918-й.

Блог Марины Амарал – https://marinamaral.com/about/

Если интересно, пишите, сделаю еще одну подборку. Уж больно много там такой годноты.